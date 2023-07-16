Gael Clichy, Manchester City'deki eski menajeri Pep Guardiola'nın sert kuralları olduğunu söyledi.

Arsenal, Manchester City ve Başakşehir’de forma giyen Gael Clichy; Süper Lig'de Başakşehir ile yaşadığı şampiyonluktan Real Madrid'e transfer olan Arda Güler'e; Pep Guardiola ile Arsene Wenger'in farklılıklarından, Galatasaray'ın yeni transferi Angelino'ya kadar birçok konu hakkında konuştu.

Tivibu Spor'dan Çiğdem Günal'ın sorularını yanıtlayan sol bek, antrenörlük hedeflerinden de bahsetti.

Gael Clichy neler söyledi?

Henüz aktif futbol kariyerinin sonlanmadığını vurgulayan Clichy, "Kendime birkaç hafta verdim. Kafamda bir şeyler var. Son üç yıldır antrenör olmak için eğitimlerimi alıyorum. Bir sonraki projemi düşünüyorum. İyi bir fırsat çıkarsa bir yıl daha oynayabilirim. Eğer olmazsa da kariyerimi bitirip antrenörlüğe başlarım.

"21 yıl, her üç günde bir maç yaptıktan sonra Arsenal, City ve Başakşehir’le Avrupa’da da oynadım. Eğer futbolu bırakırsam dinlenmek için zamanım da olabilir. Yenilenebilirim, sonrasında antrenörlüğe başlayabilirim çünkü futbol benim hayatım" ifadelerini kullandı.

Süper Lig'de teknik direktörlük yapmak isteyip istemeyeceğinin sorulması üzerine tecrübeli sol bek, şu yorumu yaptı:

"Buna 'Hayır' diyemem. Burada üç yıl oynadım. Şanslıyım çünkü gittiğim her yerde başarılı oldum. Arsenal, City ve Başakşehir’de kupa kazandım. Türkiye’de iyi hatırlanacağımı düşünüyorum. Eğer yeterince iyiysem ve biri bana şans vermeye karar verirse bunu değerlendiririm. Çünkü başarabileceğimi düşünüyorum."

Okan Buruk ile hâlâ iletişim halinde olduğunu belirten Clichy, eski teknik direktörünü tebrik ettiğini de açıkladı:

"Onunla hep iletişim halindeyiz. Mesajlaşıyoruz, telefonlaşıyoruz. Beraber futbol adına bir şeyler yapıyoruz. Şampiyon olduklarında da ona mesaj attım, tebrik ettim. Çünkü bunun için çalışıyoruz. Bu seviyede sporcuysanız her gün sıkı çalışmalısınız. Yıl sonunda kupayı kaldırıp kutlama yapmak için çalışıyoruz.

"Galatasaray’da şampiyon olmak Başakşehir’de şampiyon olmaktan kolay olabilir çünkü Galatasaray büyük bir kulüp. Ama şampiyonluk tabii ki hep zordur. Onları gelecek yıl da takip edeceğim. Şampiyonlar Ligi çok önemli. Tabii o, İtalya’da futbol oynamış biri, çok iyi bir teknik direktör. Bu başarıları hak ediyor. Umarım bu sezon Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig’i bir arada götürebilirler."

Başakşehir’den ayrıldıktan sonra yaşadığı transfer sürecinin sorulması üzerine Clichy, Fenerbahçe'nin kendisine teklifte bulunduğunu dile getirerek şunları söyledi:

"Damien Comolli Fenerbahçe’deydi. Onunla iletişim halindeydik çünkü 16 yaşındayken beni Cannes’dan Arsenal’a transfer eden gözlemci kendisiydi. Bana Fenerbahçe’ye katılmak hakkında fikrimi sormuştu. Ama bazen iyi şeyler başardığınızda bunun kalıcı olmasını istersiniz. Bu sebeple Başakşehir’deki başarılarla hatırlanmayı ve onların bir taraftarı olarak kalmayı tercih ettim."

Süper Lig'de üç yıl forma giyen tecrübeli sol bek, ligdeki oyuncu kalitesi hakkında şu yorumu yaptı:

"Çok fazla yetenekli oyuncu var. Benim için bu kadar yetenekli oyuncu olduğunu görmek çılgıncaydı. Bunlardan bir tanesi Real Madrid’e transfer oldu. İrfan Can Kahveci de özel oyunculardan biri. Kötü olan şey ise yurt dışına gitmekten korkmaları. Çünkü konfor alanından çıkmak istemiyorlar. Kral olup burada kalmak, para kazanmak, taraftarın önünde olmak istiyorlar. Ama bazen daha iyi olduğunuzu yurt dışına giderek herkese göstermek istersiniz, bu başka bir tutkudur.

"O sebeple bu genç oyuncunun (Arda Güler) Real Madrid’e gittiğini görmek beni sevindirdi. Ona bolca şans diliyorum çünkü büyük takımda oynarken büyük oyuncu oluyorsunuz. Türkiye’de büyük takımlar var ama Avrupa’dakiler onlardan daha büyük. En iyi oyuncular gitmeli. Benim için kötü olan şey yeteri kadar Türk oyuncuyu yurt dışında görmemek."

"İspanyolda öğrenmek, Arda Güler'in ilk yapması gereken iş"

Clichy, Arda Güler'in Real Madrid’deki geleceği hakkında yorum yapmanın henüz erken olduğunu vurgularken, genç yıldıza bazı tavsiyelerde bulundu:

"Daha sadece 18 yaşında. Futbolcular 21 yaşında gelişimini tamamlıyor. Bu aşamaya gelmek için beş yılı var. Bu beş yılda birçok şey yaşanabilir. Yalnız hissedebilir, henüz İspanyolca konuşmuyor, ailesi onu özleyebilir.

"İspanyolca öğrenmek, yapması gereken ilk iş. Çantasını alıp oraya gittikten sonra bunu yapmalı. Oraya oynamaya gittiğini söyledi, bu çok iyi bir şey. Onun çok iyi bir oyuncu olduğunu söyleyebilirim. Ancak Türkiye’deki futbol seviyesiyle Madrid’deki çok farklı. Bunu sadece oraya gittiğinde anlayabilir. Kolay değil. Böyle bir kulübe gittiğinizde kazanmak ve iyi olmak zorundasınız. Oyuncu olarak en zor şeylerden biri budur. Her gün çok iyi oynamak zorundasınız. Ancak bunu başaracak yeteneği var.

"Ben futbolu çok seviyorum. Ailemden önce, futbol benim için her şeydi. Örneğin küçük bir çocukken çizim yapıyordum, futbolcuları çiziyordum, giyinirken bir futbolcu gibi giyiniyordum. Eğer futbolu bu kadar seviyorsanız kaliteyle beraber başarılı olursunuz. Ama soyunma odasında büyük oyuncuları anlamalısınız. Kendinizi onlarla motive etmelisiniz. Onlardan çok çalışmalısınız. Çok koşmalısınız, iyi savunma yapmalısınız. Gençseniz performansınızı en iyi şekilde göstermelisiniz."

İki eski kulübü Arsenal ve Manchester City'nin geçen sezon Premier Lig'de verdiği şampiyonluk yarışında neler hissettiğinin sorulması üzerine Clichy, şunları söyledi:

"Çok güzeldi. Çünkü Arsenal son 10 yılda zor dönemler geçirdi. Arsene Wenger gittikten sonra onların kupa için yarıştığını görmek güzeldi. İçimden Manchester City’nin geri döneceğini hissettim çünkü onlar bence Avrupa’nın en iyi takımı. Üçleme yapmış olmalarından ötürü değil. Kulüp günden güne aydan aya yıldan yıla gelişti. Son altı yılda beş kez Premier Lig’i kazandılar. Bu sebeple Arsenal - City maçında da eğer City kazanırsa Arsenal’ın sıkıntıya düşeceğini biliyordum. Bu yıl üçleme yaptılar, muhtemelen Avrupa’nın en iyi takımı ama Arsenal gibi genç bir takımın onlarla mücadele etmesi de güzel bir şey.

"Şimdiki soru, Premier Lig’de yeniden aynı performansı gösterip gösteremeyecekleriyle alakalı. Şampiyonlar Ligi’nde, FA Cup’ta, Lig Kupası’nda büyük bir kulüp olduğunuzda tüm kulvarlarda yarışmanız gerekir. Her taraftar gibi güzel futbol izlemeyi seviyorum. Mutluyum çünkü önceki takımlarım karşılaştı. Manchester City özel bir takım, diğer takımların onları yakalamaya çalışacağı bir noktadalar."

"Pep Guardiola'nın sert kuralları vardı"

Pep Guardiola ve Arsene Wenger’le çalışan sol bek, iki menajeri ise şu sözlerle kıyasladı:

"İki farklı jenerasyon. Wenger'in iki asistanı ve kaleci antrenörü vardı. Pep’in ise onunla beraber çalışan 8-9 antrenörü vardı. Bugünlerde detaylar çok önemli. Geçmişte en iyi oyuncuya sahipseniz çoğu zaman maçları kazanıyordunuz. Daha küçük bütçeli kulüpler büyükler için işi zorlaştırmaya çalışıyordu. Sağlığınıza, yaşam stilinize dikkat etmeliydiniz. İyi uyumalı, iyi yemeli, iyi çalışmalıydınız. Kulübün para harcaması bugünlerde futbolda çok önemli.

"Pep Guardiola'nın sert kuralları vardı ama bu çok normal. Mesela normalden iki kilo fazlaysan antrenmana çıkamıyordun. Sadece koşup takımdan ayrı çalışıyordun. Benim böyle bir problemim yoktu. Ben kendime iyi bakıyordum. Ama bu iş böyledir. Kazanmak istiyorsanız her maçta profesyonel olmak, üst seviyede olmak zorundasınız. Böyle olmazsa sakatlanırsınız. Siz sakatlanırsanız da takım etkilenir. 25 oyuncunun tamamı bunu yapmalı. Oyuncularınıza bu mesajı verirseniz takım olabilirsiniz. İki menajer arasındaki fark ise şu: Biri 25 yıl önce çalıştı, biri ise şimdi çalışıyor."

Galatasaray'ın yeni transferi Angelino’yu da değerlendiren Clichy, eski takım arkadaşını şu sözlerle anlattı:

"Manchester City’deyken onunla beraber çalışmıştım. O zamanlar gençti. Futbolda bugünlerde nasıl oyunculara sahip olduğunuzu bilmeniz gerek. Hücumcu bir oyuncu. Eğer onu hücumcu olarak kullanırsanız inanılmaz olur. Çünkü güçlü, hızlı, iyi orta yapar. Bunu bilerek onu alırsanız ve onu doğru yere koyarsanız muhtemelen bu yıl Türkiye’deki en iyi sol beklerden biri olur. Eğer takım sorun yaşıyorsa, savunmada bir problem varsa bu onun için biraz daha zor olabilir. Çünkü o biraz Marcelo gibi. Hücumda çok iyi, en iyisi ama defansif olarak çok iyi değil. Topa sahip olan takımdaysanız inanılmaz bir oyuncu olabilir. Bence bu transfer Galatasaray adına kesinlikle çok iyi oldu. Deneyimi var, genç, futbolu biliyor."