Futbolun en iyileri FIFA The Best töreninde açıklandı: Zirve Messi ve Putellas'ın oldu

Futbol dünyasında geride bıraktığımız 2022 yılının en iyileri, ödüllerini Paris'te düzenlenen ödül törende aldı.

FIFA'nın her yıl futbolun en iyilerine verdiği The Best Ödülleri sahiplerini buldu. Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen ödül törenine futbolun önde gelen isimleri katılırken, çok sayıda ödül sahibini buldu. Kadınlar ve erkeklerin ayrı şekilde kategorize edildiği törende yılın en iyi 11'ine giren isimler de belli oldu.

Ödül töreninde yılın en iyi futbolcusuna verilen Yılın Futbolcusu Ödülü'nü erkeklerde Arjantin Milli Takımı ile Dünya Kupası zaferi elde eden Lionel Messi elde ederken, efsane futbolcu bu ödülü ikinci kez kazandı ve bu alanda Cristiano Ronaldo ile Robert Lewandowski'yi yakalayarak tarihe geçti ve futbol dünyasına damga vurmaya devam etti.

Dünya Kupaları törene damga vurdu

Yılın Kadın Futbolcusu Ödülü'nü ise Barcelona forması giyen Alexia Putellas elde etti. Barcelona forması giyen Putellas geçtiğimiz sezonu 42 karşılaşmada 34 gol ve 11 asistle tamamlarken, takımının Şampiyonlar Ligi'nde finale çıkmasında başrolü oynamıştı. Dünya Kupası'nda da boy gösteren Putellas turnuvayı dört golle tamamlamıştı.

Organizasyonda En İyi Erkek Kaleci Ödülü'nün sahibi Arjantin'in Dünya Kupası'ndaki kahramanlarından Emiliano Martinez olurken, kariyerini Aston Villa'da sürdüren başarılı kalecinin erkeklerde yılın 11'ine girememesi dikkat çekti. Yılın En İyi Kadın Kalecisi Ödülü'nü ise Manchester United'ın Dünya Kupası'nı kazanan İngiltere Milli Takımı'nıın da kalesini koruyan kalecisi Mary Earps elde etti.

Arjantin Milli Takımı'nı uzun bir süredir beklenen Dünya Kupası zaferine taşıyan Lionel Scaloni Yılın En İyi Erkek Teknik Direktörü Ödülü'nün sahibi olurken, Yılın En İyi Kadın Teknik Direktörü ise Kadınlar Dünya Kupası'nı İngiltere'ye kazandıran 53 yaşındaki Hollandalı çalıştırıcı Sarina Wiegman oldu.

Törende Puskas Yılın Golü Ödülü'nün sahibi ise attığı muhteşem voleyle Polonyalı ampute futbolcu Marcin Oleksy elde etti.