Juventus'un ve İtalyan futbolunun efsane savunma oyuncusu Leonardo Bonucci, ülkesinin EURO 2024'teki hayal kırıklığı yaratan performansının ardından Luciano Spalletti'nin teknik ekibine katılabilir. Bonucci, Spalletti ve birkaç İtalyan oyuncu, EURO 2024 grup aşamasında Hırvatistan ile 1-1 berabere kaldıktan sonra bir araya geldi. Tuttosport'ta yer alan habere göre Bonucci ve Spalletti'nin birbirlerine büyük bir saygı duyarken, futbolu Fenerbahçe'de bırakan Bonucci teknik heyete katılmaya hazırlanıyor.

Fenerbahçe ile veda etti

Eski Juventus, Milan ve Bari defans oyuncusu Bonucci, futbolculuk kariyerine Union Berlin ve Fenerbahçe'de geçirdiği son sezonun ardından Mayıs ayında emekliliğini açıkladı. Bonucci, futbolda kalmak ve bir antrenör olmak istediğini açıkça belirtti. Bu nedenle, Spalletti'nin ekibine katılmak, onun teknik ekipteki ilk deneyimini kazanması için büyük bir motivasyon kaynağı oldu. Eski İtalyan orta saha oyuncusu Daniele De Rossi de benzer bir yolu izlemiş ve 2021 ile 2022 yılları arasında Roberto Mancini'nin İtalya ekibinde yer almıştı. De Rossi daha sonra SPAL ve Roma'da baş antrenör olarak görev yapmıştı.

Bonucci'nin milli takım kariyeri

Bonucci, İtalya formasıyla 121 maça çıktı, 8 gol attı ve 2021'de Avrupa Şampiyonası'nı kazandı. İtalya Milli Takımı'nda gösterdiği performansla unutulmaz anlar yaşatan Bonucci, şimdi teknik ekibin bir parçası olarak katkı sağlamayı hedefliyor.

Gigi Buffon'un geleceği

Öte yandan, Bonucci'nin eski Juventus takım arkadaşı Gigi Buffon'un milli takımdan ayrılabileceği ve federasyon ile delegasyon başkanı olarak geleceğini tartışacağı bildirildi. Buffon'un bu kararı, İtalya Milli Takımı'nda önemli değişikliklerin olabileceğini gösteriyor.