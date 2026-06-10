Futbolda yeni bir dönem... FIFA, transfer sisteminde köklü bir devrim gerçekleştiriyor

Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA), Mexico City'de düzenlenen toplantının ardından, transfer kurallarında köklü değişiklikler yapıldığını duyurdu; bu değişiklikler transfer sisteminde kapsamlı bir devrim yaratacak.

"As" gazetesi, kararların iki yıllık müzakereler ve özellikle Uluslararası Profesyonel Futbolcular Birliği (FIFPro) ile spor federasyonları ve Avrupa Kulüpler Birliği arasındaki birçok hukuki ihtilafın ardından alındığını belirtti. Bu ihtilafların merkezinde, Fransız futbolcu Lassana Diarra ile FIFA arasındaki dava yer alıyordu.

Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA), geçtiğimiz Pazartesi günü, uluslararası transfer kuralları konusunda aralarında yaşanan hukuki ihtilafın ardından, eski Fransız futbolcu Lassana Diarra ile mahkemeler dışında bir uzlaşmaya vardığını duyurdu.

Aslen 2001 yılında hazırlanan bu kurallar kapsamlı bir revizyondan geçti ve değişikliklerin 1 Ocak 2027'de yürürlüğe girmesi planlanıyor.

Bu değişikliklerin en önemlileri arasında, oyuncuların transfer süreçlerine daha fazla katılımı ve sözleşme fesih maddelerinin nihai olarak onaylanması yer alıyor.

Oyunculara %5 pay

Bundan böyle, oyuncular transfer ücretlerinin %5'ini alacaklar. Bu sistem İspanya'da halihazırda uygulanmakta olup, şimdi tüm dünyaya yayılmaktadır.

Yıllık sabit maaşı 150 bin avronun altında olan futbolcular, sabit transfer ücretlerinin %5'ini alacak. Oyuncular bu haktan kısmen feragat edebilir, ancak payları aşağıdakilerden en yüksek olanından daha az olamaz:

a) Transfer edilecek kulüple olan sözleşmesinin son yılında oyuncunun sabit maaşı.

B - Sabit transfer ücretinin toplamının %2,5'i.

FIFA'ya bağlı Futbol Mahkemesi tarafından çözülecek olan ihtilaflarda, geciken ödemelere %8 oranında faiz uygulanır.

Ceza Koşulları

Bundan böyle, sözleşmenin feshi hükümleri, futbolcular ve kulüpler arasında imzalanan tüm sözleşmelerin sabit bir bölümü haline gelecektir.

Her iki taraf da sözleşmeye, kendilerini yükümlülükten muaf tutan bir tutar eklemekle yükümlü olacak. Bu hüküm İspanya'da zaten mevcut olmakla birlikte, diğer federasyonlar bunun uygulanmasına direnmişti; ancak bu hüküm artık futbolcuların serbest dolaşımını garanti altına alıyor.

Kulüplerin 18 yaşın altındaki oyunculara (genel üst sınır olan üç yıl yerine) beş yıla kadar süreli sözleşmeler sunmasına izin veren yeni bir yasa önerilmektedir.

Bu sözleşmeler, ancak oyuncu sözleşmeyi imzalamadan önce belirli bir süre kulüpte kayıtlı olması ve belirli mali koşulları yerine getirmesi durumunda sunulabilir. Her kulübün bir sezonda sınırlı sayıda bu tür sözleşme yapmasına izin verilir.

Küresel Sosyal Diyalog Platformu

FIFA, Uluslararası Profesyonel Futbolcular Birliği (FIFPro), Kadın Futbol Birliği (WLA) ve İngiliz Futbol Federasyonu (EFC) arasında küresel bir sosyal diyalog platformu oluşturuldu.

Bu yeni mekanizmaya göre, genel kural olarak kararlar, tavsiyeler ve anlaşmalar, sosyal ortaklar ve FIFA arasında mutabakat, yani oybirliği ile kabul edilmelidir. Bu mutabakat sağlandığında, FIFA, düzenleyici çerçevesi dahilinde mutabık kalınan sonuçları uygulamak için gerekli adımları atacaktır.

FIFA, üzerinde mutabık kalınan herhangi bir sonucun uygulanmasını, bunun yasal yükümlülükleriyle açıkça çeliştiğini, zorunlu yasal yükümlülüklerini önemli ölçüde ihlal ettiğini, kendisine aşırı mali veya operasyonel yükler yüklediğini veya kendi takdirine göre yasal risklere maruz bıraktığını kanıtlamadıkça reddedemez.

Bu gibi durumlarda FIFA, sosyal ortaklara kanıtlarla desteklenen bir gerekçe sunacaktır. Böyle bir gerekçe sunulmaması halinde FIFA, üzerinde mutabık kalınan değişiklikleri onaylama işlemlerini başlatacaktır.

Konsensüs sağlanamazsa, mevcut düzenleyici çerçeve yürürlükte kalacaktır.

Sosyal diyalog platformu için belirli çalışma hatları

Önerilen değişiklikler, sosyal diyalog platformu için belirli çalışma alanlarını belirlemektedir; bunlar arasında şunlar yer almaktadır:

A. Düzenleme ve Transfer Sistemi (RSTP)

B - Ulusal transfer sistemleri ve sosyal diyalog desteği

c) Oyuncuların refahı, iş sağlığı ve güvenliği standartları ile hamilelik, evlat edinme ve aile izni ile ilgili özel hükümler.

Tüm bunlar, Uluslararası Profesyonel Futbolcular Birliği (FIFPro) ve üye federasyonlar tarafından FIFA ve bağlı futbol düzenleme organına karşı açılan, transfer sistemi ile ilgili olanlar da dahil olmak üzere tüm davaların ve taleplerin geri çekilmesini gerektirmektedir.

Stratejik ortaklık

Yukarıda açıklanan sürecin bir parçası olarak ve bilgilendirme amacıyla, Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) ayrıca Uluslararası Profesyonel Futbolcular Birliği (FIFPro) ile bir mutabakat zaptı imzalayacak; Uluslararası Profesyonel Futbolcular Birliği ve üye federasyonları tarafından açılan tüm taleplerin ve davaların geri çekilmesi şartıyla, bu mutabakat zaptı önerilen değişiklikleri yansıtacaktır

Taahhüt edilen tüm yükümlülükler, FIFA Tüzüğü ve genel düzenleyici çerçevede belirtildiği üzere, dünya futbolunun yönetim organı ve ilgili otorite olarak Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) tarafından tam olarak yerine getirilecektir.