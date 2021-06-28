Futbolda yasak olan gol sevinçleri neler?

Futbolun ruhu gol, futbolcununki ise gol sevinçleridir. Ancak bazı gol sevinçleri sarı kart, hatta kırmızı kart gerektirebilir.

Futbolun temel amacı gol atmak ancak bazı gol sevinçleri atılan gollerin de önüne geçiyor.

Birçok futbolcunun kendine özgü gol sevinci mevcut. Öyle ki bu gol sevinçleri uzun yıllardır video oyunlarda bile kendine yer buluyor.

Lionel Messi'nin parmaklarıyla yukarıyı göstermesi, Cristiano Ronaldo'nun zıplayarak sevinmesi, Kylian Mbappe'nin kollarını bağlaması, Antoine Griezmann'ın dansı ve niceleri...

Ancak futbolda gol sevinçlerinin tamamı nizami değil. Dolayısıyla atılan gollerden sonra bu sevincin yöntemine bağlı olarak futbolcular hakem tarafından cezalandırılabiliyor.

Yasak gol sevinçleri neler?

Futbol müsabakalarında gollerden sonra formasını çıkaran futbolcular sarı kartla cezalandırılıyor. Eğer oyuncunun sarı kartı varsa hakem ikinci sarı karttan kırmızı kart göstermek için tereddüt etmiyor.

Bunun nedeni, futbolcuların forma altına giydiği tişörtlerle propaganda yapma ihtimali olarak biliniyor. Bu durumun önüne geçmek amacıyla formayı çıkarmak yasaklı hareket olarak biliniyor ve FIFA kart cezasını zorunlu kılıyor.

Gol sevinçlerinde korner direğini yerinden söken ya da tekme atan futbolcuların da sarı kart görmesine alışkınız. Saha içinde herhangi bir materyale zarar vermek de ceza nedeni.

Futbolcuların gol sevinçlerini taraftarlarla kutlaması da oyunun ruhunu en iyi yansıtan olaylardan biri ancak bunun da aşırısı ceza nedeni. Eğer bir futbolcu gol attıktan sonra sahayı terk ederek tribünlere atlarsa cezalandırılıyor.

Öte yandan aşırıya kaçan gol sevinçleri, tribünleri ya da rakibi tahrik etmeye yönelik gol sevinçleri, alaycı bir şekilde yapılan gol sevinçleri de sportmenliğe uygun olmadığı gerekçesiyle cezalandırılabiliyor.

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