UEFA, Euro 2020 öncesi elle oynama kuralında değişikliğe gitti. Peki Futbolda değişen elle oynama kuralının detayları neler?

Futbolda özellikle son yıllarda elle oynama konusunda oldukça büyük tartışmalar yaşanıyordu.

UEFA son yaptığı açıklamayla elle oynama kuralı konusunda yeni bir değişikliğe gitti.

Elle oynama kuralında ne değişti?

UEFA'nın resmi sitesinden yaptığı açıklamaya göre yeni uygulama 1 Temmuz'da yürürlüğe girecek.

Futbol Oyun Kuralları'nın fauller ve suistimallerle ilgili maddesinde yapılan değişikliğe göre, oyuncunun eline ve koluna topun her değişi ihlal olarak sayılmıyor.

Bir futbolcunun istemeden topu elle her oynaması sonucunda takım arkadaşının gol atması ya da gol pozisyonuna girmesi artık ihlal olarak görülmüyor.

Hangi durumlarda kural ihlali olacak?

Yapılan değişiklikle birlikte yeni elle oynama kuralının ihlal durumları şu şekilde belirlendi:

Bir oyuncu elini ya da kolunu topa doğru götürerek topa elleri ya da kolları ile kasıtlı dokunursa,

Eli ya da koluyla doğal olmayan şekilde vücudunu büyüterek elinin ya da kolunun topa temas etme riskini arttırırsa,

İstemeden olsa bile eli ya da koluyla gol atar ya da eli ya da koluyla topa değdikten sonra gol atarsa, kuralı ihlal eder.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda da hakemler bu kural değişikliğine göre karar veriyorlar.

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