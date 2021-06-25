FIFA 22: ne zaman çıkacak, ne kadar, hangi konsollarda olacak?

2020-21 seoznu sona erdi ve bu, yeni bir EA Sports FIFA oyunu için çanların çaldığı anlamına geliyor. Peki FIFA 22 ne zaman çıkacak? Ne kadar olacak?

EA Sports'un FIFA oyunları, en popüler video oyunları arasında yer alıyor ve konu futbol ise kesinlikle en iyi oyunlar arasında.

Ultimate Team modu, birçok oyuncunun başlıca ilgi merkezi haline geldi.

Koronavirüs salgını, FIFA 21'in piyasa çıkış tarihini etkilemişti.

2020-21 sezonu sona erdi ve futbolseverler FIFA 22'yi merakla bekliyorlar.

FIFA 22 çıkacak mı?

FIFA 22'nin 2021'de bir şekilde çıkması bekleniyor ve EA CEO'su Andrew Wilson da yeni bir oyunun yolda olduğunu doğruladı.

"Tüm yeni EA Sports oyunlarımız FIFA, Madden, NHL ve EA Sports PGA Tour dahil olmak üzere yeni nesil konsol platformları için tasarlandı."

FIFA 22 ne zaman çıkacak?

EA Sports, FIFA 21'i EA Play etkinliğinde duyurdu ve oyun devinin FIFA 22 için de aynı şeyi yapması mümkün.

EA Play etkinliği bu yıl, 22 Temmuz 2021'de düzenlenecek.

FIFA 22'nin 24 Eylül 2021 tarihinde resmi çıkışını yapması bekleniyor.

Fakat bu tarih EA tarafından onaylanmadı. Bundan dolayı bu tarihin 1-2 hafta sonrasında da oyun çıkış yapabilir.

FIFA 22 ne kadar?

Her yıl olduğu gibi FIFA 22'nin standart sürümü 60 dolar'a satılacak.

Oyunun bir üst sürümleri ise daha pahalı olacak. 60 dolar'ı günümüz kuru ile çevirdiğimiz zaman 510 TL civarı bir para oluyor.

EA'nin Türkiye'ye özel bir fiyat yapması ve oyunun 400 TL civarında olması bekleniyor. Fakat henüz resmi bir açıklama gelmedi.

FIFA 22 hangi konsollarda çıkacak?

FIFA 22, PlayStation 5 ve Xbox Series-X/S gibi yeni nesil konsollar için üretiliyor.

Oyunun PC'nin yanı sıra PlayStation 4 ve Xbox One'da da oynanabilmesi bekleniyor.

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