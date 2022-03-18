Futbolda forma numaralarının anlamları: Mevkiler ve roller nasıl numaralandırılıyor

Futbolda forma numaralı sahadaki oyuncuların rollerini birbirinden ayırmak için kullanılıyor. Her numara kendine özgü bir rolü veya sorumluluğu temsil ediyor.

Örneğin, küçük numaralar geçmişten bu yana stoperlere ayrılırken; yedi, dokuz, 10 gibi numaralar oyun kuruculara, ofansif orta sahalara ve forvetlere tahsis ediliyor.

Elbette modern futbolda geleneksel kalıpların dışına çıkıldı. Tarihin en ikonik oyuncularından bazıları sıradışı numara tercihleriyle akıllarda yer etti.

Buna karşın pozisyonları temsil eden klasik numaraların oyunun temelinde yer almaya devam ediyor. İşte standart 1-11 sistemindeki numaraların ifade ettiği anlamlar:

1 numara

1 numaralı forma genellikle takımın as kalecisine aittir ve kaleci dışındaki oyuncular tarafından giyilmez. Real Madrid'in ve İspanya'nın efsane kalecisi Iker Casillas'ın yanı sıra Oliver Kahn ve Gianluigi Buffon 1 numara denince akla gelen en önemli isimler.

2 numara

Savunma oyuncuları, özellikle de sağ bekler tarafından tercih edilir. Cafu, Ivan Cordoba ve Manchester United'da uzun yıllar 2 numarayı taşıyan Gary Neville bunun en iyi örnekleri.

3 numara

Yine savunma hattındayız, ama 3 numaranın sahibi sol bekler. Ashley Cole, Paolo Maldini ve Roberto Carlos akla gelen ilk örnekler.

4 numara

Stoperlere ya da savunma yönü güçlü orta sahalara verilen 4 numara, Real Madrid'in eski kaptanı Sergio Ramos ve Arsenal efsanesi Patrick Vieira ile özdeşleşmişti.

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5 numara

Genelde stoperlerin sırtında görmeye alıştığımız 5 numarayı taşıyan bazı ünlü isimler; Fabio Cannavaro, Franz Beckenbauer ve Barcelona'nın bayrak adamı Carles Puyol. İlginçtir, orta sahada oynayan bir yıldız olmasına rağmen, Zinedine Zidane, Real Madrid'de 5 numarayı giymişti.

6 numara

Geçmişte İngiliz efsane Bobby Moore gibi stoperlerin tercih ettiği numaralardan biri de 6. Ancak Xavi'nin Barcelona'da altı numarayla yaptıklarından sonra bu numarayı ön liberolarda daha fazla görmeye başladık.

7 numara

Kanat ve forvet arkası pozisyonlarında oynayan isimlerin tercih ettiği bu numarayı giyen ünlü forvetler de var.

Cristiano Ronaldo, Manchester United'da Eric Cantona ve David Beckham'ın mirası olan 7 numarayı sırtına geçirmişti. Sir Alex Ferguson'ın Portekizli yıldıza bu numarayı verirken amacı, onun özgüvenini yükseltmekti.

Real Madrid'de kanattan forvete kayan Ronaldo, 7 numara geleneğinden Juventus'ta da vazgeçmedi ve CR7'yi markası haline getirdi.

Liverpool efsanesi Kenny Dalglish, Luis Figo ve George Best de tarihin en önemli 7 numaraları arasında.

8 numara

7 ya da 10 kadar büyük bir cazibesi olmasa da 8 numaranın da kendine özgü bir anlamı var. Bu numara daha çok, takım arkadaşlarına yaptıkları servislerin yanına golcü özelliğini de ekleyebilen orta sahalar tarafından giyiliyor.

8 numara modern futbolda oyunun iki yönünü de oynayabilen, savunma ile hücum arasında köprü görevi gören isimleri temsil ediyor.

Liverpool'un eski kaptanı Steven Gerrard '8 numara' tabirinin en iyi örneklerinden biri. Chelsea'de benzer bir rol üstlenen Frank Lampard, Barcelona'nın unutulmaz ismi Andres Iniesta ve Real Madrid günlerindeki Kaka bu numarayla ünlenen isimler.

9 numara

Genellikle takımın merkez forvetine ya da santraforuna layık görülen bu numara, özellikle 4-3-3, 4-2-2 ve 4-2-3-1 dizilişlerinde öne çıkan golcülerin tercihi.

Liverpool yıllarında Premier Lig'in en tehlikeli golcülerinden birine dönüşen Fernando Torres, Rafa Benitez'in takımı etrafında şekillendirdiği temel taştı. Torres ile orta sahada görev yapan Gerrard arasında harika bir uyum vardı.

Luis Suarez'in Barcelona'da giydiği 9 numarayı, Ronaldo Nazario, Karim Benzema ve Robert Lewandowski gibi isimlerle de hatırlıyoruz.

10 numara

Takımın oyun kurucusuna ya da yıldız orta sahasına verilen 10 numara, giyebilmek için hakedilmesi gereken bir numara.

Bir oyun kurucunun tipik özelliği; vizyonu, oyun farkındalığı, pas yeteneği ve tekniğiyle hücuma yön verebilmesi. Hücumun akışını sağlayacak yüksek pas yeteneği olmazsa olmaz. Oyun kurucu bir takımın iplerini elinde tutan isim.

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Diego Maradona, Lionel Messi, Eden Hazard, Johann Cruyff (Hollanda milli takımında 14 giyse de) ve Pele tarihin önde gelen 10 numaraları.

11 numara

Genellikle sol kanat oyuncularına ait olan 11 numarayı, Manchester United efsanesi Ryan Giggs'le hatırlıyoruz. Ancak Didier Drogba, Chelsea'de bir santrafor olarak 11 numarayı giymişti. Santos ve Barcelona'da bu numarayı taşıyan Neymar ile Brezilyalı efsane Romario da 11 ile ünlenen diğer golcülerden.