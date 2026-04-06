Fransızların utancı... Tek bir maçta 24 kırmızı kart!

Fransız amatör liglerinde eşi benzeri görülmemiş bir olayda, Morbihan'da oynanan bölgesel derbi, toplu kavgayla sonuçlanan büyük bir kargaşaya dönüştü. Jandarma güçlerinin müdahalesi ve tek seferde 24 kırmızı kartın gösterilmesiyle sonuçlanan olay, yerel futbol tarihine "utanç lekesi" olarak geçti.

Sıradan bir maçtan tam bir kaosa

Avenir de Guilliers ile Indépendant de Moron takımları arasında oynanan ve 2-2 berabere biten ikinci bölge ligi maçında her şey normal bir şekilde ilerliyordu.

Ancak maçın bitiş düdüğü, kaosun yeni bir bölümünün başlangıcıydı. İki takımın taraftarları arasında çıkan tartışma, kısa sürede oyuncuların ve bir ebeveynin de katıldığı toplu kavgaya dönüştü.

"Ouest-France" gazetesine göre, Moron takımından bir oyuncunun babası, oğlunu korumak için sahaya girdi ve tartışma, izleyenler arasında panik havası yaratırken, kafalara darbe atılan şiddetli bir kavgaya dönüştü.

Hakem 24 kırmızı kart gösterdi

Durumu kontrol altına almak için çaresiz bir girişimde bulunan hakem, mümkün olan en sert önlemi aldı ve maçta yer alan 27 oyuncunun 24'üne kırmızı kart gösterdi. 13'ü Guillier'den, 11'i Moron'dan olan bu olay, Fransız stadyumlarında daha önce görülmemiş bir manzaraydı.

Görgü tanıkları, bazı katılımcıların kavga sırasında sopalar kullandığını, ancak kavga fiilen sona erdikten sonra Ulusal Jandarma güçlerinin durumu kontrol altına almak için müdahale ettiğini söyledi.

Bölgesel Disiplin Komitesi'nin önümüzdeki günlerde bu konuyu ele alması beklenirken, her iki kulübe de ağır cezalar verileceği tahmin ediliyor.

