Liverpool U18 takımı evinde ağırladığı Leeds United'ı 10-3 gibi inanılmaz bir skorla yenerken, Oakley Cannonier dört golle yıldızlaştı.

Cannonier üç yıl önce ilginç bir şekilde Anfield tarihine geçmişti. Genç oyuncu, 2019'da Liverpool'un Barcelona'ya attığı golden önce kornerin çabuk kullanılabilmesi için topu Trent Alexander-Arnold'a veren top toplayıcıydı.

Aradan geçen sürede Liverpool genç takımında bir gol makinesine dönüşen Cannonier, 9 Nisan'da Leeds ağlarını dört kez sarsarak 2021/22 sezonundaki gol sayısını 30'un üzerine taşıdı.

Neler yaşandı?

U18 Premier Ligi'nde Manchester City'nin ardından ikinci sırada yer alan Liverpool, Cumartesi günü konuk ettiği Leeds United'ı hezimete uğrattı.

Morten Spencer'ın golüyle 13. dakikada skoru 1-1'e getiren Leeds'in beraberlik sevinci sadece birkaç dakika sürdü. Cannonier ile yeniden öne geçen Liverpool farka koştu.

Yedi farklı oyuncunun gol attığı, Scott Goden'ın ise kendi ağlarını havalandırdığı mücadelede görkemli bir galibiyet alan Liverpool, buna rağmen şampiyonluk yarışında City'nin epey gerisinde yer alıyor.

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81' - GOALLLLLLL!



The ball falls to Cannonier inside the area, who calmly places his effort into the bottom corner. 🤩



[10-3]#LFCU18s | #U18PL pic.twitter.com/oJSfHF1iX5 — Liverpool FC (@LFC) April 9, 2022

Cannonier, Liverpool A takımında oynadı mı?

İlk profesyonel sözleşmesini 2021 yılında imzalayan Cannonier, Liverpool A takımıyla henüz maça çıkmadı.

Ancak golleriyle Jürgen Klopp ve ekibinin dikkatini çekmeyi başaran Cannonier, bu sezon U18 Premier Ligi'nin en golcü oyuncusu konumunda.