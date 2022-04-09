Thomas Tuchel, Chelsea’ye geri dönen Romelu Lukaku ile "evliliğin" şu ana kadar bir ödül vermediğini kabul etti, ancak Belçikalı forvetin kaderinin değişebileceğini vurguladı.

Lukaku, Serie A'da Inter ile başarılı bir sezon geçirdikten sonra geçtiğimiz yaz transfer döneminde Stamford Bridge'e geri döndü.

Ancak, geldiği günden beri gösterdiği düşük performansla Mavilerin taraftarını heyecanlandırmayı başaramadı.

Chelsea, geçtiğimiz hafta içerisinde Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'e karşı hayal kırıklığı oluşturan bir mağlubiyet aldı.

Bunun üzerine Alman menajer, şu anda her şeyin iyi gitmediğini belirtse de kulübünün potansiyeline olan inancını sürdürüyor.

Ne söylendi?

Tuchel, bu hafta sonu Southampton ile oynayacakları maç öncesinde, "Romelu'yu suçlayamayız.

“Diğer şeylerin yanı sıra, iyi bir şansı kaçırmış olsa bile 3-1 yenilmekten kurtulamadık.

"Lukaku bizi istikrarsızlaştırmadı. O bir profesyonel ve son zamanlarda çok iyi idmanlar yaptı.

“Onu satın aldık, çünkü ona inandık ve hala inanmaya devam ediyoruz.

"Elbette ki Lukaku ile Chelsea arasındaki evlilik şu anda iyi gitmiyor.

“Ama kabul etmeliyiz ki bu süreç hala devam ediyor. Futbolda, her şey bir anda değişebilir” diyerek oyuncusuna hala güvendiğini vurguladı.

Chelsea’de krizler bitmiyor

Maviler, geçtiğimiz yılı Şampiyonlar Ligi şampiyonu olarak tamamaladı ve harika bir sezonu geride bıraktı.

Ancak, bu sezon onlar için adeta kabus gibi ilerliyor. Rus milyarder Roman Abramovich’in kulübü satışa çıkarması ve alınan kötü sonuçlar herkesi düşündürüyor.

Öte yandan, bu tür sorunlara ek olara Chelsea menajeri Tuchel’in özel hayatında da sorunlar var.

Daily Mail, bu hafta başında Tuchel'in eşi Sissi'nin, boşanma işlemlerine başladığını ortaya çıkardı.

İngiliz bir kaynak, "Sissi ve Thomas boşanmayı önlemeye çalıştılar, ancak sonunda başka bir yol kalmadı" dedi ve ekledi:

"Boşanma davası için geçen hafta evraklar sunuldu.

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"Bu çok üzücü ve onlar, şimdi sadece kızlarının durumunu düşünüyor."

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