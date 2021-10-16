Fransa'nın müthiş üçlüsü Real Madrid'de buluşacak

İspanyol basını Real Madrid'in Kylian Mbappe'nin yanı sıra bir Fransız yıldızı daha ikna etmeye yakın olduğunu öne sürdü.

PSG ile olan sözleşmesini uzatmayan Kylian Mbappe'nin transferini 1 Ocak'ta resmen açıklamaya hazırlanan Real Madrid, Fransa Milli Takımı'nın kontratı sezon sonunda bitecek bir başka yıldızını daha kadroya katmanın hesaplarını yapıyor.

İspanyol basınından ABC 'ye göre Real Madrid Paul Pogba'nın menajeri Mino Raiola ile görüşüyor.

Manchester United'dan gelen iki sözleşme teklifini geri çeviren ve İngiliz devindeki geleceği soru işaretine dönüşen Pogba için yıllık 12 milyon sterlin'i gözden çıkartan Real Madrid yönetimi, yıldız oyuncuya 25 milyon sterlin imza parası ödemeyi de kabul etti.

İddialara göre bu teklif Mino Raiola tarafından kabul edildi.

Muhteşem üçlü buluşabilir

Adana Demirspor forması giyen Mario Balotelli'nin de menajerliğini yapan Raiola'nın oyuncusunu ikna etmek için çalışmalara başladığı öne sürüldü. Transferin gerçekleşmesi halinde Real Madrid büyük bir olasılıkla, Uluslar Ligi'nde mutlu sona ulaşan Fransa Milli Takımı'nın üç yıldızı Mbappe, Benzema ve Pogba'yı aynı takımda buluşturacak.

Juventus'tan Manchester United'a transferi sonrasında İtalyan takımındaki formuna ulaşmayı başaramayan Pogba, İngiliz ekibinde şampiyonluk sevinci yaşayamamıştı. Raiola birçok kez Pogba'nın takımdan ayrılabileceği imasında bulunurken, yıldız oyuncunun yeni bir meydan okumaya ihtiyaç duyduğunu açıklamaktan çekinmemişti.

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