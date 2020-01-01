Fransa'da sezon tescil edildi, şampiyon PSG

Ligue 1'de sezonun mevcut sıralamayla tescil edilmesine karar verildi. Buna göre PSG şampiyon oldu.

'da spor müsabakalarının Eylül ayına dek yasaklanmasının ardından Profesyonel Futbol Ligi (LFP) yönetim kurulu bu sezonu mevcut sıralamayla tescil etme kararı aldı.

Buna göre 28 haftası geride kalan 2019-20 sezonunda, bir maç eksiğine rağmen 68 puanla en yakın takipçisinin 12 puan önünde lider durumda yer alan PSG şampiyon ilan edildi.

Toplamda dokuzuncu şampiyonluğu elde eden PSG, bu kupayı 10 kezle en çok kazanan St. Etienne'e bir adım daha yaklaşmış oldu.

Daha fazla takım

sezonu 56 puanla ikinci, ise 50 puanla üçüncü sırada tamamladı. Bu ekipler Şampiyonlar Ligi bileti alıyorlar.

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'ne katılacak takımlar , ve Nice olurken, küme düşecek ekipler ise ve oldu.

İki takım küme düştü

Play-out karşılaşması oynanmayacağı için 18. sıradaki gelecek sezon da Ligue 1'de oynayacak. Ligue 2'den yükselen takımlar ise Lorient ve Lens olacak.

Geçtiğimiz hafta 'da sezon iptal edilmiş fakat şampiyon ilan edilmemişti.