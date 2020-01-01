Fransa'da sezon tescil edildi, şampiyon PSG
Fransa'da spor müsabakalarının Eylül ayına dek yasaklanmasının ardından Profesyonel Futbol Ligi (LFP) yönetim kurulu bu sezonu mevcut sıralamayla tescil etme kararı aldı.
Buna göre 28 haftası geride kalan 2019-20 sezonunda, bir maç eksiğine rağmen 68 puanla en yakın takipçisinin 12 puan önünde lider durumda yer alan PSG şampiyon ilan edildi.
Toplamda dokuzuncu Ligue 1 şampiyonluğu elde eden PSG, bu kupayı 10 kezle en çok kazanan St. Etienne'e bir adım daha yaklaşmış oldu.
Marsilya sezonu 56 puanla ikinci, Rennes ise 50 puanla üçüncü sırada tamamladı. Bu ekipler Şampiyonlar Ligi bileti alıyorlar.
Avrupa Ligi'ne katılacak takımlar Lille, Reims ve Nice olurken, küme düşecek ekipler ise Toulouse ve Amiens oldu.
İki takım küme düştü
Play-out karşılaşması oynanmayacağı için 18. sıradaki Nimes gelecek sezon da Ligue 1'de oynayacak. Ligue 2'den yükselen takımlar ise Lorient ve Lens olacak.
Geçtiğimiz hafta Hollanda'da sezon iptal edilmiş fakat Ajax şampiyon ilan edilmemişti.