Fransa Teknik Direktörü Deschamps: "Kylian Mbappe'nin büyük bir egosu yok"

Deschamps, Kylian Mbappe'nin "büyük bir egosu" olduğu yönündeki iddiaları reddetti ve PSG yıldızı tarafından etkilenmeyeceğini vurguladı.

Deschamps, Kylian Mbappe'nin Tunus maçında riske atılmayacağını ima etti.

Fransa'nın hocası ayrıca 23 yaşındaki oyuncuda bir ego problemi olduğu yönündeki haberlere karşı çıktı.

Tecrübeli teknik adam, hem Mbappe hem de takım seçimi üzerindeki yetkinin tamamen kendisinde olduğunu vurguladı.

Ne söylendi?

Tunus maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında konuşan Deschamps, yıldız futbolcu hakkında şunları söyledi:

"Onun egosunu yönetmemiz gerektiğini mi söylüyorsunuz? Bunun hakkında ne biliyorsun? Ben biliyorum ama siz bilmiyorsunuz. Kylian'ın büyük bir egosu yok, bu doğru değil.

"O anahtar bir oyuncu ama aynı zamanda bir takım oyuncusu. O tabii ki bir yıldız ama artık 18 yaşında değil, daha tecrübeli.

"Yarın oynamak istiyor ama herkes maça başlayamıyor, bu normal. Pek çok şey hayal edebilirsiniz ama benim dikkate almam gereken birçok faktör var."

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Mbappe'yi ne bekliyor?

Altın Ayakkabı'yı kazanma arayışına giren Mbappe, bu yüzden muhtemelen Tunus maçında oynamak isteyecekir.

Yıldız futbolcu şu anda Enner Valencia ve Cody Gakpo ile turnuvada birlikte üç gole sahip.