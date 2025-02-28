Fransa Milli Takımı'nın unutulmaz final öncesi İtalya'yı nasıl korkutmaya çalıştığı ortaya çıktı

Gennaro Gattuso, 2006 Dünya Kupası zaferi hakkında yeni açıklamalarda bulundu.

İtalya’nın Almanya’da şampiyon olduğu turnuvayla ilgili konuşan Gattuso, final maçı öncesinde Gianluigi Buffon’un takımı nasıl motive ettiğini paylaştı.

Vivo Azzurro’ya verdiği röportajda Gattuso, turnuvanın kendisi için hayal gibi geçtiğini belirtti:

“Dünya şampiyonu olmanın ne anlama geldiğini bilmiyordum. Benim için bu bir hayaldi. Bir Dünya Kupası kazanmayı hayal bile etmemiştim çünkü bu bana hep benden daha büyük bir şey gibi geliyordu.”

Buffon’un tarihi sözleri

Gattuso, finalden bir gün önce Fransa takımının antrenmanını izlediklerinde fiziksel olarak daha iyi durumda olduklarını düşündüklerini belirtti. Ancak Buffon’un bu durumu değiştiren tarihi sözleri devreye girdi:

“Sahayı incelemek için çıktık ve Fransa takımının yağmur altında kısa kollu formalarla antrenman yaptığını gördük. Fiziksel olarak bizden çok daha iyi durumdaydılar. Ama Buffon bir anda bağırmaya başladı: ‘Çocuklar, onlar bizi korkutmamalı! İstedikleri kadar büyük olsunlar, yarın onları canlı canlı yiyeceğiz!’”

Gattuso, o an Buffon’un sözlerinin etkileyici olduğunu ancak final öncesindeki saatlerde Zidane ve diğer Fransız oyuncuların fiziksel üstünlüğünü düşünmekten kendini alamadığını da ekledi.

İtalya, finalde Fransa’yı penaltılarla mağlup ederek tarihindeki dördüncü Dünya Kupası zaferini kazanmıştı.