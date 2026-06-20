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Iraq v Norway: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Fransa-Irak maçı iptal edilme tehlikesiyle karşı karşıya

Fransa - Irak
Fransa
Irak
Dünya Kupası
Chelsea
Fransa
Irak
ABD
İngiltere

Kulüpler Dünya Kupası'nda birçok maç yarıda kesildi

Fransız ve Irak milli takımları, önümüzdeki Pazartesi akşamı (Philadelphia saatiyle) oynanacak grup aşamasındaki ikinci maçlarında zorlu hava koşullarıyla karşılaşabilir.

Fırtınalar, geçtiğimiz aylarda Amerikalı organizatörlerin en büyük endişelerinden biriydi; ancak turnuva şu ana kadar fırtınalardan kurtulmuş olsa da, bu hafta bazı maçlarda hava koşullarında aksaklıklar yaşanabilir.

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Fransız "L'Équipe" gazetesinin aktardığına göre, "Les Bleus"un Irak ile oynayacağı ikinci maçın yapılacağı Philadelphia'da gök gürültülü fırtınalar bekleniyor.

Dünya Kupası
Fransa crest
Fransa
FRA
Irak crest
Irak
IRQ

ABD Meteoroloji Servisi, yaklaşık 33 dereceye ulaşan yüksek sıcaklıklar ve aralıklı yağmurlar ile buna bağlı olarak gök gürültülü fırtınalar öngörüyor.

Stadyumların yakınında gök gürültülü fırtınalar olması durumunda uygulanan son derece katı protokol nedeniyle maçın durdurulması söz konusu olabilir.

2025 yazında ABD’de düzenlenen Kulüpler Dünya Kupası’nda, Chelsea ile Benfica arasındaki son 16 turu maçı, bir gök gürültülü fırtına nedeniyle yaklaşık iki saatlik bir ara verildikten sonra 4 saat 38 dakika sürdü; diğer maçlar da çeşitli sürelerde durdurulmuştu.

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