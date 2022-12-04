Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Polonya maçının hem skorunu hem golcülerini bildi: Kahin mi oluyor?
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ülkesinin Dünya Kupası'nda Polonya'yı eleyerek çeyrek finale yükselmesi öncesinde yaptığı skor tahminiyle dikkat çekti.
3-1'lik Fransa galibiyetiyle sona eren karşılaşmada skor tahmininde haklı çıkan Macron, Le Parisien'e verdiği röportajda aynı zamanda Olivier Giroud, Kylian Mbappe ve Robert Lewandowski'nin de gol atacağını söylemişti.
Cumartesi günü verdiği demeçte maçı 3-1 Fransa'nın kazanacağını belirten Macron, Mbappe ve Giroud'un yanı sıra Lewandowski'nin de gol sevinci yaşayacağını belirtmişti.
Golcüleri de bildi
Fransa adına tüm zamanların en çok gol atan oyuncusu olan Giroud ve Mbappe tahmininde haklı çıkan Macron, Lewandowski'nin penaltısı ile bu tahmininde de yanılmadı.
Öte yandan Rusya'da düzenlenen 2018 Dünya Kupası'nda mutlu sona ulaşmasına rağmen Paul Pogba, Ngolo Kante ve Karim Benzema gibi eksikler nedeniyle Katar'da zorlanacağı düşünülen Fransa'nın şu ana dek doludizgin ilerlemesi dikkat çekti.
Didier Deschamps liderliğinde oldukça başarılı sonuçlara imza atan Fransa, EURO 2020'ye ise son 16 turunda veda etmişti.
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