Cristiano Ronaldo'dan Sir Alex Ferguson itirafı

Portekizli yıldız, yuvasına dönmesinde efsane ismin başrol oynadığını açıkladı.

Cristiano Ronaldo, Manchester City'ye gitmek üzereyken nasıl oldu da bir anda her şey değişti ve Portekizli yıldız eski kulübü Manchester United'a imzaladı?

Bu konuyla alakalı en güçlü iddia, United efsanesi Sir Alex Ferguson'un Ronaldo'yu arayıp ikna ettiğiydi.

Nitekim yıldız futbolcu bu durumu açıklığa kavuşturdu ve doğruladı.

Ne söylendi?

Kulüp televizyonu olan MUTV'ye konuşan Ronaldo, efsaneyi 'İnanılmaz bir insan' olarak nitelendirirken şu yorumu yaptı:

"Herkesin bildiği gibi, Manchester United'a 18 yaşında imza attığımdan beri anahtar nokta Sir Alex Ferguson'du.

"Sporting Lizbon'dayken Manchester'a karşı oynadığımız zamanı hatırlıyorum.

"Sir Alex Ferguson benim için futbolda bir baba gibi. Bana çok yardımcı oldu, bana çok şey öğretti. Her zaman iletişmde olduk. O, inanılmaz bir insan.

"Onu gerçekten çok seviyorum ve Manchester United'a attığım imzada en büyüp rol onundu."

Sir Alex Ferguson döneminde Ronaldo

Portekizli yıldız için İskoç menajerin çok önemli bir yerde olması gayet doğal. Çünkü Ronaldo'nun yıldızı, Sir Alex Ferguson ile parladı.

Portekizli futbolcu, 2003 ve 2009 yılları arasında Ferguson yönetiminde kulüpteki ilk macerasında United ile üç Premier Lig şampiyonluğu ve bir de Şampiyonlar Ligi kazandı.

Ronaldı, bu süreçte United forması altında 292 maçta 118 gol attı.

Daha sonra Real Madrid'de de önemli başarılar elde eden yıldız oyuncu, Juventus macerasının ardından Old Trafford'a geri dönmeye karar verdi.

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