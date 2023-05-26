Frank Lampard, Premier Ligekibi Chelsea'nin "yeniden yapılanmaya" ihtiyacı olduğunu kabul ediyor.

NE OLDU? Todd Boehly liderliğindeki konsorsiyumun Chelsea’yi devralmasının ardından Maviler, Dünya Kupası şampiyonu orta saha oyuncusu Enzo Fernandez için 106 milyon Sterlin (131 milyon $) ödedi ve birçok yeni transfer yaptı. Ancak Chelsea, bu harcamanın karşılığını alamadı. Ve geçici menajer Frank Lampard, bozulan bir takımı düzeltmek için daha fazla harcama gerekeceğini kabul ediyor.

NE SÖYLEDİ? Chelsea efsanesi, Maviler’in deplasmanda Manchester United'a moral bozucu bir şekilde 4-1 yenilmesinin ardından gazetecilere şunları söyledi : “Kulüp için kötü bir yıl. Önemli olan, sorunların dibine inmek. Yeniden yapılanmaya ihtiyaç var. Kulüp yaz aylarında aynı kadro ile yoluna devam edecek. Ancak iyi seviyeye ulaşmak için her şeyin iyileştirilmesi gerekiyor.”

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SIRADA NE VAR? Chelsea'nin bu sezon ligde oynayacağı bir maç daha kaldı. Mavile pazar günü, Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı garantileyen Newcastle United’ı konuk edecek.