Raphael Varane, 93 kez formasını giydiği ve Dünya Kupası'nı kazandığı Fransa Millî Takımı'nı bıraktı.

Stoper oyuncusu daha 29 yaşında millî takıma veda etti

Tamamen kulüp futboluna odaklanmaya hazır

Kıskanılacak madalya koleksiyonuna sahip

NE OLDU? Premier Lig devi Manchester United'da forma giyen Raphael Varane, 2013'ten beri Fransa Millî Takımı'nın bir parçası oldu ve 2018'de Dünya Kupası'nı kazandı. Aynı zamanda 2021'de UEFA Uluslar Ligi şampiyonluğunu elde eden Varane, 2022'de ise bir başka Dünya Kupası finaline ulaştı. Stoper, bu başarıların ardından millî takım kariyerini noktaladı.

NE SÖYLENDİ? Varane, uluslararası emekliliğini Instagram'da yaptığı bir paylaşımda şu sözlerle duyurdu: "On yıldır harika ülkemizi temsil etmek hayatımın en büyük onurlarından biri oldu. Birkaç aydır bunu düşünüyordum ve doğru zaman olduğuna karar verdim. Sizinle bu anları kesinlikle özleyeceğim ama yeni neslin bu görevi devralma zamanı geldi. Tüm kalbimle teşekkür ederim."

DAHA BÜYÜK RESİM: Le Parisien, Varane'ın Fransa kadrosundan uzaklaşarak vatandaşı Hugo Lloris'in yolundan gittiğini bildirdi. İddiaya göre futbolun yoğun temposu, eski Real Madrid defans oyuncusunu olumsuz etkiledi. Varane'ın, ailesiyle daha fazla zaman geçirmek istediği için millî takımı bırakma kararı aldığı da gelen bilgiler arasında.