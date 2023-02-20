Suudi Arabistan'daki evine geçiş yapan Ronaldo, ailesiyle birlikte şu ana dek konakladığı otele bir servet ödedi.

Manchester United'dan ayrıldıktan sonra spor tarihinin en büyük kontratına imza atarak Suudi Arabistan'ın Al-Nassr takımına transfer olan Portekizli efsane Cristiano Ronaldo bu ülkedeki yeni evine taşınmadan önce şu ana kadar kaldığı otele 250 bin sterlinlik ödeme yaptı.

Four Seasons Riyadh'da kalan Ronaldo'nun ödediği bu astronomik ücret dudak uçuklattı.

Riyad'ın şehir merkezinde yer alan Four Seasons'ta ikamet eden Ronaldo, ailesi ve yakınlarının kaldığı 17 suit rezervasyonu yaptırmıştı.

Suitinde sinema odası da vardı

Ronaldo ailesi otelde oturma odası, yemek odası, sinema odası ve Riyad manzaralı altın ve mermer banyolara sahip iki katlı kral dairesinde kalırken, İngiliz basınından The Mirror otelin Ronaldo'ya 250 bin sterlinlik fatura çıkardığını belirtti.

Otelden çıkış yaptıktan sonra ailesiyle birlikte evine geçen Ronaldo'nun yeni evinin nerede olduğu henüz teyit edilmese de dünyaca ünlü süperstarın üst düzey güvenlik sistemine sahip özel bir alanda kalacağı düşünülüyor. Al-Nassr formasıyla çıkana kadar beş maça çıkan Ronaldo bu karşılaşmalara beş gol sığdırırken, iki de asist yaptı.