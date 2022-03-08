Premier Lig'in golcüleri eskisi gibi gol atmıyor. Son üç sezonda Altın Ayakkabı 23 veya 22 gol atan bir oyuncuya verilirken, bundan önceki yedi sezonda en az bir oyuncu 25 gol üstü ve üç kez 30 gol üstü attı.

Bu durum, Liverpool oyuncularının ilk üç sırayı (Mohamed Salah, Sadio Mane ve Diogo Jota) oluşturduğu 2021-22 sezonunda özellikle keskinleşti.

Liverpool dışından hiç kimse 10 defadan fazla gol atamadı. Bu, Liverpool'dan olmayan hiçbir oyuncunun 15 golün üzerine çıkamayacağı anlamına geliyor. Modern oyunda eşi görülmemiş bir durum.

Şaşırtıcı bir şekilde, bu genel olarak daha az gole dönüşmedi. Aslında, şu ana kadar maç başına 2.77 gol ortalaması, 10 yıllık 2.70 ortalamasından biraz daha yüksek.

Sonuç olarak, bu eğilimin nedenleri pekala taktik olabilir. Modern oyunda forvetin rolü ve Premier Lig tablosunun en üst kısmında değişen oyun kalıpları hakkında daha geniş bir kültürel değişimin parçası olarak görebiliriz.

Belki de Jurgen Klopp'un ekibinin Roberto Firmino'nun merkezi forvet olarak başladığı dönemde yaptığı gibi, kanat forvetlerde gole katkıda bulunmak için artan bir beklenti var veya belki de genel olarak Premier Lig'in taktik zekasındaki bir ilerlemeyi yansıtıyor.

2016'dan bu yana, bireyselcilik yerine son derece organize hücum modellerini tercih eden kurnaz taktikçiler (yani Antonio Conte, Klopp ve Pep Guardiola) Premier Lig'i bir sistem oyununa dönüştürdü.

Roller daha az uzmanlaştıkça ve yapı öncelikli hale geldiğinde, oyuncular beceri setlerinde daha evrensel hale geliyor. Bu da gollerin daha eşit bir şekilde yayılmasını sağlıyor.

Ancak gol atma verilerini biraz fazla derinden okuyor olabiliriz. Ne de olsa, 'Büyük 6' kulüplerin dışında, forvetler son birkaç yılda kayda değer bir şekilde daha az gol atmadı, geçen yaz Chelsea ve Manchester United elit golcü golcülere büyük para harcadı ve Man City de bunu denedi.

Gerçekte, bu sezon yaşanan gerileme bir dizi farklı nedenden kaynaklanıyor. Ancak bunlara geçmeden önce, pandemi yıllarının yorucu etkisi hakkında birkaç söz etmek gerek. Sakatlıklar en iyi golcülerden bazılarını vurdu. Jamie Vardy (12 maç kaçırdı), Dominic Calvert-Lewin (17) ve Patrick Bamford (20) hepsi sakatlıklarla mücadele ediyor.

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City bu sezon 90 lig golü için yolda ama sadece Raheem Sterling çift hanelerde skor üretmiş durumda. Son performanslar Guardiola'nın neden bu yaz Harry Kane'i istediğini doğruluyor. City ön tarafında son üçte birlik bölümde işlerin yavaşladığı hissi var. Son üç ayda beş maçta tek gol attılar.

Guardiola yaz aylarında Kane veya Erling Haaland'ı alırsa, Sergio Agüero zirvedeyken sürekli olarak yaptıkları gibi City'nin bir kez daha takım olarak üst düzey bir golcüye katkıda bulunmasını bekleyebiliriz. Forvetsiz sistem yapının gereği değildir.

Chelsea'de Romelu Lukaku'nun yaşadığı zorluklar ortada. Performansı çok zayıf ve görünen o ki Thomas Tuchel'in sistemine uymuyor.

Chelsea'nin geçişte hızlı oynama arzusu, Lukaku'ya yakışmıyor. Lukaku'nun sakatlıkları da Chelsea'deki durumda elbette etkili oldu.

Lukaku olmadan Chelsea'nin güvenilir bir golcüsü yok. Kai Havertz, Timo Werner'ın bitiriciliği çok zayıfken üretimi ve yaratmayı tercih ediyorlar. Bu nedenle Mason Mount yedi golle kulübün en golcü oyuncusu.

Manchester United'ın ise yaratıcılık sorunları var. Maç başına ortalama 1,63 gol kaydettiler ve bu onların beş yıldaki en kötü istatistiği. Bu sorunun büyük bir kısmı yazın yanlış golcü ile imza atmakta: Cristiano Ronaldo. Hem Ole Gunnar Solskjaer hem de Ralf Rangnick için kesinlikle uygun değil.

Ronaldo, takımının topa sahip olduğu ve olmadığı zamanlarda, modern Premier Lig'in yüksek yoğunluklu ortamında etkin olmak için topla yeterince oynamıyor. Yaşı ve oyun stili, gol krallığı listelerinde üst sıralara çıkmasını engelliyor.

Ronaldo ile oynayabilmek adına United'ın hızlı ön hattı kendilerini yavaşlatmak zorunda kalıyor. Rakiplerinin derinle oturmasına ve onları hayal kırıklığına uğratmasına izin veriyorlar. Ancak, daha yakın zamanda, beklenen yüksek gol [xG] rakamlarına ulaştılar ancak şanslarını dönüştüremediler.

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Arsenal, zaten kötü bir sezon geçirmesine rağmen ana forvet oyuncusu Pierre-Emerick Aubayemang'ı Ocak ayında kaybetti. Sorunları, golleri paylaşmak için kasıtlı bir taktik karardan ziyade iyi bir forvet eksikliği durumudur.

Son olarak Kane'in yaz boyunca yaşadığı transfer hikayesi sezonun ilk yarısını kötü etkiledi, ancak Tottenham Hotspur'un 10 numarası şimdi en iyi haline geri döndü ve Mayıs ayına kadar gol listelerinde hızla yükselecek.

Geçen yaz Premier Lig golcülerini tablonnun en üst sıralarında görmek için ortak bir girişimde bulunuldu, ancak işe yaramadı. Lukaku ve Ronaldo düşük performans gösterirken Kane Spurs'te kaldı ve Man City'nin ilgisinden etkilendi.

Avrupa çapında maç başına gol atan forvet çağında – Salah, Kylian Mbappe, Haaland, Karim Benzema, Robert Lewandowski, Dusan Vlahovic – Premier Lig'in bunlardan çok azına sahip olması garip bir tuhaflık.

Bu yaz süper kulüpler yine bu durumu düzeltmeye çalışacak. Altın Ayakkabı için bu sezonki yarışın kendine özgü olmasının daha geniş bir taktik nedeni yok. Önümüzdeki yıl Man City, Chelsea, Arsenal ve Man Utd, takımlarını tamamlamak için elit bir forvet arayışına girecek ve Premier Lig'deki bu rakamlar normale dönebilir.

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