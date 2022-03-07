Antrenmanda sakatlanan Mbappe, Şampiyonlar Ligi'ndeki Real Madrid - PSG maçında oynayabilecek mi?

GOAL'ün edindiği bilgiye göre; antrenmanda bir sakatlık yaşayan Kylian Mbappe, Şampiyonlar Ligi'ndeki Real Madrid maçında forma giyebilecek.

Son 16 turunun ilk ayağı Parc des Princes'te oynanmış, Mbappe'nin son dakikalarda attığı golle 1-0 kazanan PSG tur için avantajlı konuma geçmişti.

Mauricio Pochettino kısa süreliğine İspanya deplasmanına Mbappe'den yoksun çıkma endişesi yaşadı, ama kulüp yıldız oyuncunun hazır olacağı konusunda ümitli.

Nasıl sakatlandı?

PSG'nin Pazartesi sabahı yaptığı antrenmanda sol ayağına bir darbe alan Mbappe, sakatlığın derecesini tespit etmek için bir dizi kontrolden geçecek.

Fransız oyuncunun Madrid'deki rövanşı kaçırması ihtimaller dahilinde, ancak GOAL'ün ulaştığı bilgi Mbappe'nin ayağında kırık olmadığı yönünde.

Kulüp ne söyledi?

Pazartesi günü bir açıklama yapan PSG kulübü, Mbappe'nin sakatlığını doğruladı.

"Kylian Mbappe bugün yapılan antrenmanda sol ayağına bir darbe aldı. Öğleden sonra oyuncunun tedavisine başlandı."

"İlk incelemelerde ciddi bir sakatlık tespit edilmedi. Oyuncunun durumu 24 saat içinde yeniden değerlendirilecek."

Mbappe'nin yokluğu kritik olabilir

Mbappe, PSG'nin Cumartesi günü Fransa Ligi'nde oynadığı maçı cezası nedeniyle kaçırmıştı.

Lionel Messi'nin dokuz numara rolünde başladığı maçta kötü bir performans sergileyen PSG, Nice karşısında 1-0'lık sürpriz bir yenilgi aldı.

Bu sezon 34 maçta 24 golle takımın en golcü ismi olan Mbappe'nin takımdaki geleceğini Real Madrid eşleşmesinin sonucu belirleyebilir.

GOAL, Real Madrid'in bu yaz Mbappe'yi bedelsiz olarak kadrosuna katmaya kesin gözüyle baktığını öğrenmişti. Real Madrid'in PSG'yi Devler Ligi'nin dışına itmesi, Mbappe'yi Madrid'e bir adım daha yaklaştıracak.

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