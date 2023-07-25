Danimarkalı bir fabrika işçisi, Football Manager’de 273 günden fazla geçirdi ve 333 sezonu geride bıraktı.

Futbolseverlerin en önemli tutkularından biri olan Football Manager oyununun yeni versiyonu büyük bir sabırsızlıkla beklenirken, oyunun Danimarkalı bir hayranı, FM 2012’de 273 günden fazlasını geçirdi ve oyuna devam edeceğini açıkladı. 2 binden biraz daha fazla nüfusa sahip Them kasabasında yaşayan fabrika çalışanı Mikkel Enemark, Güney Konferansı Dartford’u dünya futbolunun zirvesine taşıdı.

Oyunda Dartford’un başında 29 bin 669 maça çıkan Enemark, bu süreçte 237 lig şampiyonluğu elde etti. Sportbible’a verdiği röportajda İngiliz futbolunun oldukça mütevazı takımlarından Dartford’u tercih etme sebebini de açıklayan Enemark, kulüpteki potansiyeli gördüğünü ve Londra’ya yakın olması nedeniyle Dartford’u büyütebileceğine inandığını ifade etti.

Enemark ne söyledi?

Oyunun yapımcısı Sports Interactive’e hayatında büyük bir etki yarattıkları için teşekkür eden Enemark zor zamanları FM ile aştığını söyledi: