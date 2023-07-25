Futbolseverlerin en önemli tutkularından biri olan Football Manager oyununun yeni versiyonu büyük bir sabırsızlıkla beklenirken, oyunun Danimarkalı bir hayranı, FM 2012’de 273 günden fazlasını geçirdi ve oyuna devam edeceğini açıkladı. 2 binden biraz daha fazla nüfusa sahip Them kasabasında yaşayan fabrika çalışanı Mikkel Enemark, Güney Konferansı Dartford’u dünya futbolunun zirvesine taşıdı.
Oyunda Dartford’un başında 29 bin 669 maça çıkan Enemark, bu süreçte 237 lig şampiyonluğu elde etti. Sportbible’a verdiği röportajda İngiliz futbolunun oldukça mütevazı takımlarından Dartford’u tercih etme sebebini de açıklayan Enemark, kulüpteki potansiyeli gördüğünü ve Londra’ya yakın olması nedeniyle Dartford’u büyütebileceğine inandığını ifade etti.
Enemark ne söyledi?
Oyunun yapımcısı Sports Interactive’e hayatında büyük bir etki yarattıkları için teşekkür eden Enemark zor zamanları FM ile aştığını söyledi:
“Football Manager benim için çok şey ifade ediyor. Zor zamanların üstesinden gelmeme yardımcı oldu.
2015'te boşandım ve bu benim için bir kaçış noktası oldu. Oynadığım zaman, oyun aklımı tüm zor şeylerden uzaklaştırıyor. Zor zamanların üstesinden gelmek için size enerji veren bir mola gibi. Hayat iniş çıkışlarla dolu ama FM oynadığımda kontrol yüzde 100 bende oluyor.
Dartford nee olacağına benim karar verdiğim kendi küçük dünyam.
Çoğu kişinin düşündüğü kadar çok oynamıyorum, bazen haftada sıfır saat, bazen de 20 saat. Her şey iş programıma ve eşimle çocuklarımın evde olup olmamasına bağlı. Evde yalnızken çok çalıyorum. Facebook’ta 131 binden fazla üyesi olan popüler bir FM grubunda sık sık oyunda yaşadıklarımı paylaşıyorum. 333 sezona geldiğimde insanlar çılgına dönmüştü ve gruptaki adamlardan biri kadromdaki dünya çapında oyuncular nedeniyle beni hile yapmakla suçladı ve grubu terk etti.
Bana Ronaldinho ya da David Beckham'mışım gibi davranıyorlar ve bu öz güven katan bir his”