Football Manager 2025: Çıkış tarihi, yeni özellikler, fiyat ve FM25'i nereden satın alabilirsiniz?

Football Manager 2025'in beklenenin aksine Kasım ayında değil Mart 2025'te satışa sunulacağı açıklandı.

Sega futbolseverlerin büyük bir sabırsızlıkla beklediği Football Manager 2025'in beklenenin aksine Kasım ayında değil Mart ayında satışa sunulacağını açıkladı. Ünlü oyun firması tarafından yapılan bu açıklama oyunun hayranlarında büyük bir hayal kırıklığı yaratsa da Football Manager 2025 çok sayıda yenilikle beraber gelecek. Daha önceki sürümlerde olduğu gibi FM25'in yeni özellikler, geliştirilmiş oyun deneyimi ve artırılmış grafikler sunarak, futbol menajerliği deneyimini daha da derinleştirmesi bekleniyor.

Çıkış tarihi

FM25, Mart ayında satışa sunulacak. Bu, oyunun normalde kasım ayı başlarında çıkan sürümlerine göre ciddi bir gecikme anlamına geliyor. Bu gecikmenin nedeni, oyunun yeni Unity motoruna geçişinin beklenenden daha karmaşık olması. Ancak, geliştirici Miles Jacobson, takımın bu zorlukları aşacağını ve oyunu hayranlarıyla buluşturmak için yoğun bir çaba harcadıklarını açıkladı.

FM25'teki yeni özellikler

FM25, Unity motoruna geçiş gibi büyük yenilikler içeriyor ve bu, oyunun teknik ve görsel anlamda önemli bir sıçrama yapmasını sağlayacak. Oyun, kadın futbolunu da ilk kez oyuna entegre ediyor. Kadın futbol ligleri ve turnuvalarının eklenmesiyle, oyunculara yeni bir deneyim sunulacak.

Yeni Kullanıcı Arayüzü (UI): Oyun, tüm oyuncular için daha sezgisel ve akıcı bir deneyim sağlamak amacıyla tamamen yeniden tasarlandı.

Oyun, tüm oyuncular için daha sezgisel ve akıcı bir deneyim sağlamak amacıyla tamamen yeniden tasarlandı. Hacimsel Oyuncu Animasyonları: Gerçek futbol maçlarından elde edilen geliştirilmiş animasyonlar, maç günlerinde daha gerçekçi bir deneyim sunacak.

Ayrıca, FM25'te ilk kez Premier League logoları ve markalaşması resmi olarak yer alacak ve Premier League deneyiminin otantikliği artırılacak.

FM25'te milli takım teknik direktörlüğü yok

FM25'te dikkat çeken bir eksiklik ise uluslararası menajerlik modu olacak. Bu mod, oyuncuların milli takımları yönetmesine olanak tanıyan bir özellikti, ancak FM25'te bu seçenek bulunmayacak. Bu özellik, Football Manager 2026'da geri dönecek. Ancak FM25 Mobile sürümünde bu mod yer alacak.

Fiyat ve satın alma yerleri

Resmi fiyat bilgileri henüz açıklanmamış olsa da, FM25'in tam PC sürümünün ABD'de yaklaşık 59,99 $ ve Birleşik Krallık'ta 44,99 £ civarında olması bekleniyor. Oyunu Steam, Epic Games ve resmi konsol platformlarından online olarak satın alabilirsiniz. Oyunu ön sipariş verenler genellikle %10 indirim ve erken erişim avantajı elde edebilirler.

Kullanılabilir platformlar

FM25, birçok platformda oynanabilir olacak:

PC/Mac

Xbox One, Xbox Series X/S

PlayStation 5

Mobil (Netflix aracılığıyla)

Nintendo Switch (FM25 Touch, 3 Aralık'ta çıkacak)

Football Manager 2025’in çıkışıyla birlikte, hayranlar artırılmış grafikler, yeni özellikler ve daha derinlemesine bir futbol menajerliği deneyimi sunan bir oyuna kavuşmayı dört gözle bekleyebilir.