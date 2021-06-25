Beşiktaş'tan Alex Teixeira açıklaması

Beşiktaş yöneticilerinden Emre Kocadağ, Alex Teixeira ile görüşmelerin devam ettiğini ifade etti.

Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Beşiktaş transfer çalışmalarına devam ediyor.

Siyah - beyazlılarda gündeme gelen en önemli isimlerden biri de Brezilyalı Alex Teixeira oldu. Yıldız oyuncu Instagram hesabından Josef de Souza ile birlikte olduğu bir paylaşım yaparak taraftarı heyecanlandırdı.

Emre Kocadağ neler söyledi?

Hürriyet'te yer alan haber göre, Kocadağ, Brezilyalı yıldızlla görüşmelerin sürdüğünü söyledi.

"Teknik direktörümüz Sergen Yalçın'ın geçen sezondan beri transfer listesinin başında yer alan oyuncuydu.

"Görüşmelerimiz sürüyor. Ekonomik olarak yüksek rakamları aşağıya çekerek anlaşma zemini için ortam hazırladık."

Alex Teixiera'nın kariyerinden satırbaşları

Futbola ülkesi Brezilya'da başlayan yıldız oyuncu 2010 yılında Vasco da Gama'dan 6 milyon euro karşılığında Shakhtar Donetsk'e transfer oldu.

Ukrayna ekibinde gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken başarılı oyuncu 2016 yılında 50 milyon euro karşılığında Çin'in Jiangsu takımının yolunu tuttu. Sözleşmesi sona eren Alex Teixeira'nın bonservisi elinde.