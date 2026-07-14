Flick, "Simeone"ye: Talebin reddedildi!

Arjantinli forvet Julian Alvarez’ın transferi için Barcelona ile Atlético Madrid arasında süren görüşmeler yeni bir döneme girdi. Katalan kulübü, teknik direktör Diego Simeone’nin bu gelecek vaat eden yeteneği kadrosuna katma konusundaki ısrarına rağmen, genç orta saha oyuncusu Marc Bernal’ın transfer anlaşmasına dahil edilmesini kesin bir dille reddetti.

Katalan "Mundo Deportivo" gazetesi, Barcelona'nın Simeone'nin Bernal'ı kadroya katmaya yönelik yoğun ilgisini doğrulayan bilgiler aldığını belirtti. Bu arada Blaugrana kulübü, Alvarez'i transfer etmek için 100 milyon avroluk bir teklif sunarken, teknik direktör Hansi Flick'in planlarında daha az öneme sahip bazı oyuncuları da takasa dahil etmeye hazır olduğunu belirtti.

Barcelona Başkanı Juan Laporta, geçen Pazar günü ABD'nin Dallas kentine vardığında Atlético Madrid ile görüşmelerin sürdüğünü açıkça kabul etmiş ve Rojiblancos'taki mevkidaşı Miguel Ángel Gil Marín ile arasındaki dostane ilişkiye övgüde bulunmuştu.

Ancak Katalan yönetim, kulüp tarafından pazarlık edilemez bir oyuncu olarak görülen Bernal'ı elden çıkarma fikrini, özellikle de geçen Eylül ayında 2029 Haziranına kadar uzatılan ve 500 milyon avroluk tazminat maddesi içeren sözleşmesinin yenilenmesinden sonra, tamamen reddetti.

Katalan şehri Berga kökenli 19 yaşındaki orta saha oyuncusu, Alman teknik direktör Flick tarafından büyük takdir görüyor. Flick, sol dizindeki ön çapraz bağdaki ciddi sakatlıktan kurtulduğu olağanüstü bir sezonun ardından oyuncunun yeteneklerine tam güven duyuyor.

Bernal, İspanya Ligi’ndeki ilk maçına çıktıktan kısa bir süre sonra, Ağustos 2024’te bu ağır sakatlığı yaşamıştı; ancak güçlü bir şekilde geri dönmeyi başardı ve Flick’in rekabetçi sistemine kademeli olarak entegre oldu. Geçtiğimiz sezon 33 resmi maçta forma giydi ve 1313 dakika sahada kaldı.