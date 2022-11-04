Ronaldo, Flamengo'nun kendisini istememesiyle Manchester United'da başka bir çıkış yolunun kapandığını gördü.

Portekizli harekete geçti

Şimdilik Old Trafford'da mahsur kaldı

Brezilyalı devinin ona ihtiyacı yok

NE OLDU? 2022 Copa Libertadores şampiyonunun, yaz aylarından bu yana Old Trafford'dan bir çıkış yolu arayan beş Ballon d'Or sahibi ile ilgilendiği bahsedilmişti. Bununla birlikte, Flamengo'nun kadrosunda zaten yüksek skor yapan Gabigol ve Pedro var. Bu da Ronaldo'nun İngiltere'deki hayatını Güney Amerika'ya taşıması halinde yeniden yedek kulübesinde kalacağı anlamına geliyor.

NE SÖYLENDİ? Flamengo Başkanı Rodolfo Landim, Papo Reto podcast'ine Portekizli süperstarla bağlantılarının olmadığını söyledi:

“Bunun nereden çıktığını bilmiyorum ama çok fazla yaratıcılığa sahipler. Öncelikle soruyorum: Kimin yerine oynayacak?

"İnternette okuduklarıma göre ona iki yıllık bir sözleşme için 242 milyon dolar [215 milyon sterlin] teklif edilirdi. 24 aya bölündüğünde, bu ayda yaklaşık 10 milyon dolar.

"Cristiano Ronaldo için Flamengo'nun tüm maaş tablosunun çok üzerinde bir değer vermemiz gerekir. Pedro mu yoksa Gabigol'ün [Gabriel Barbosa] yerine mi? Yapamam… Buradaki hiç kimse çılgınca şeyler yapmayacak.”

BÜYÜK RESİM: Ronaldo, son zamanlarda adı Flamengo ile anılan tek küresel simge değil. Ancak Landim, Neymar'ın transferini de oldukça zor görüyor.

"Neymar'ın ne kadar kazandığını bilmiyorum. Ayda dört milyon euro'ya [3 milyon sterlin/4 milyon dolar] yakın olduğunu duydum. Bu miktarı düşünürsek, ücret yapısı içinde ona sunabileceğim şey göz önüne alındığında Flamengo'ya gelmek istemeyecektir. Dışarıdan daha iyi bir teklifi olacak. Doğaldır, serbest piyasadır.”

HİKÂYEDE ÜÇ FOTOĞRAF:

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DAHA BÜYÜK RESİM Flamengo'nun şu anda ilave hücumcuya ihtiyacı yok, çünkü Gabigol ve Pedro bu sezon tüm müsabakalarda 29 kez fileleri havalandırdılar.