Brezilya'nın Dünya Kupası kadrosunda yer almayan Firmino, Liverpool için her zamankinden daha motive bir şekilde geri dönüyor.

NE OLDU? Firmino, 2022-23 sezonuna Liverpool adına Premier Lig'de yedi gol ve üç asistle başlamasına rağmen Brezilya'nın Dünya Kupası kadrosunda yer almadı. Brezilya Teknik Direktörü Tite'nin kararı karşısında şoke olduğunu itiraf eden forvet, şimdi bir kez daha Brezilya kadrosuna girebilmek için Liverpool formasıyla motive oldu.

NE SÖYLEDİ? Firmino, talkSPORT'a verdiği demeçte şunları söyledi: "Elbette Dünya Kupası'na çağrılmamak sinir bozucuydu ama daha önce de söylediğim gibi bu Tanrı'nın planının bir parçası ve ben Tanrı'nın planını takip ediyorum. Dünya Kupası'na gitmemiş olmam beni gerçekten daha fazla motive ediyor, bu yüzden Brezilya Millî Takımı'na geri dönmek için çok çalışacağım."

BÜYÜK RESİM: Firmino, Liverpool'un Lig Kupası son 16 turunda Manchester City ile oynadığı maçta kadroda yoktu ve ayrıca Noel'in ertesi gününde yaşadığı bir baldır sorunu nedeniyle Premier Lig'de Aston Villa karşısında da forma giyemedi. Brezilyalı yıldız şimdi ise antrenmanlara başlamaya hazır ve Liverpool için yakın zamanda sahalara geri dönebilir.

"Ben zaten iyileştim, Tanrı'ya şükür. Muhtemelen yarın antrenman yapacağım. O zaman her şey yolunda giderse bir sonraki maça değil ondan sonraki maça hazır olacağım."

HİKÂYENİN İKİ FOTOĞRAFI:

Getty Images

Getty Images

FIRMINO'YU NE BEKLİYOR? Brezilyalı forvet, Liverpool'un cuma günü Leicester'a karşı oynayacağı lig maçını kaçıracak, ancak yeni yılda 2 Ocak'ta Brentford ile oynanacak karşılaşmada kadroda olabilir.