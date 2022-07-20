Hakemlik kariyerine nokta koyan Fırat Aydınus, Türk futbolundaki yolculuğuna yorumcu olarak devam edecek.

Süper Lig'de geçtiğimiz sezon oynanan Fatih Karagümrük - Alanyaspor maçıyla birlikte profesyonel hakemlik kariyeri sona eren Fırat Aydınus, yeni sezon öncesinde Radyo GOL ile anlaştı. Aydınus'un yeni görevi çerçevesinde sezonun başlamasının ardından Süper Lig karşılaşmalarında görev yapan hakemleri yorumlaması bekleniyor.

2003-2004 sezonundan itibaren Süper Lig'de düdük çalan ve çok sayıda Avrupa karşılaşmasında da Türk hakemliğini temsil eden Aydınus, Cüneyt Çakır ile beraber Türk futbolundaki en popüler hakem olarak dikkatleri çekiyordu. Bir dönem Şampiyonlar Ligi'nde de düdük çalan Aydınus'un önümüzdeki yıllarda Merkez Hakem Kurulu'nda da görev alması bekleniyor.

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Televizyonda da yer alması bekleniyor

Oyuncularla diyaloğu ve aldığı kararlarla Süper Lig'de görev yaptığı dönemde en dikkat çeken hakemlerden biri olan Aydınus kariyeri boyunca çıktığı 488 karşılaşmada 183 kez kırmızı kartına başvurmuştu. Aydınus'un yönettiği maçların yüzde 48'ini ev sahibi takımlar kazanırken, yüzde 24'ü berabere bitmiş, yüzde 28'inde ise konuk takımlar galip gelmişti.

Aydınus'un yeni görevi çerçevesindeki programının detayları henüz açıklanmazken, bu konudaki açıklamaların önümüzdeki günlerde yapılacağı tahmin ediliyor. Öte yandan radyonun yanı sıra televizyonda da boy göstermesi beklenen Aydınus'ın televizyon dünyasından da çok sayıda teklif aldığı bilinirken, ekrandaki adresi de kısa süre içerisinde netleşecek.

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