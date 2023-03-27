Finlandiya U17 - Türkiye U17 maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?

Türkiye U17 Milli Takımı, Finlandiya U17 ile karşı karşıya geliyor. Peki maç hangi kanalda? GOAL Türkiye, bildiriyor.

Kulüp futboluna verilen aranın ardından tüm kademelerde milli maçlar oynanmaya devam ediliyor. A Milli Takım, EURO 2024 Elemeleri'nde mücadele ederken diğer milli takımlar da sahada boy gösteriyor.

Türkiye 17 Yaş Altı Milli Takımı da bu ekiplerden biri. Ay-yıldızlılar, Avrupa UEFA U17 Şampiyonası Elemeleri 4. Grup maçında Finlandiya ile karşı karşıya gelecek.

Finlandiya U17 - Türkiye U17 maçı hangi kanalda?

28 Mart Salı günü Antalya'nın Manavgat ilçesinde oynanacak maç saat 14.00'te başlayacak. Karşılaşma, Türkiye Futbol Federasyonu'nun YouTube hesabından canlı olarak yayınlanacak.

Türkiye U17, grupta bir önceki maçında İspanya U17 ile 0-0 berabere kalmıştı.