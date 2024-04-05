FIFA Türk futboluna el koyuyor! 20 kişilik heyet bu ay Türkiye’ye geliyor

Türk futbolunda son dönemde ortaya atılan iddialar, FIFA tarafından soruşturulacak.

Türk futbolunun içerisinden geçtiği kaotik durum Süper Lig’in son haftalarına girilirken iyice tırmanırken, spor yazarı Emrah Kayalıoğlu’ndan sürpriz bir iddia geldi. FIFA’nın Türk futbolundaki son duruma ilişkin olarak 20 kişilik bir heyeti önümüzdeki günlerde Türkiye’ye göndereceğini aktaran Kayaloğlu, ülke futbolunun sürpriz gelişmelere gebe olabileceğinin sinyallerini verdi.

Kayalıoğlu’nun aktardığı bilgiye göre 20 kişilik heyet 13-14 Nisan tarihlerinde Türkiye’ye giriş yapacak. Söz konusu heyetin ana konusunun Türk futbolunun alt liglerindeki bahis iddialarına odaklanması beklenirken, Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) özerkliği de FIFA heyeti tarafından masaya yatırılacak bir diğer gündem maddesi olacak.

Bahis şikesi iddiaları gündeme gelmişti

FIFA heyetinin elinde büyük bir dosya olduğunu ve bahis şikesi iddiasıyla araştırılacak maç sayısının üç haneyi bulduğunu belirten Kayalıoğlu’nun söylediği bu sözler futbol kamuoyunu sarstı. Türkiye Futbol Federasyonu henüz bu konuya ilişkin bir açıklama yapmazken, futbolseverlerin gözleri heyetin geleceği öne sürülen 13-14 Nisan tarihlerine çevrildi. Alt liglerde bahis şikesi yapıldığı iddiaları Türk futbolunun son döneminde sıklıkla gündeme getirilirken, açılan soruşturmalardan somut bir sonuç alınamamıştı.