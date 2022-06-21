Pique, Shakira ile ayrılık haberlerinin arasında İsveç'te bir partiye katıldı

Pique, yakın zamanda Barcelona ile sponsorluk anlaşmasına varan Spotify CEO'su Daniel Ek tarafından davet edildi.

Gerard Pique'nin Shakira'dan ayrılması pek çok kişiyi şaşırtmış olabilir, ancak yakınlarının açıkladığı gibi, birkaç aydır ayrı olan çifti şaşırtmadı.

Haberin çıktığı andan itibaren, Barcelonalı stoperin özel hayatı hakkında birçok söylenti ortalıkta dolaşıyordu.

Socialite'in bildirdiğine göre Pique, iş nedeniyle İsveç'in başkenti Stockholm'e gitti ve ardından ünlülerle dolu kalabalık bir partiye gitti.

Katıldığı etkinlik, dünyanın her köşesinden her türden şahsiyeti bir araya getiren bir kongre olan 'Brilliant Minds' adlı uluslararası zirveydi.

Pique, yakın zamanda Barcelona ile sponsorluk anlaşmasına varan Spotify CEO'su Daniel Ek tarafından davet edildi.

Partiden detaylar

Influencer Katrin Zytomierska, partiden bazı ayrıntıları açıkladı.

Socialite'e “Pique, herkes gibi siyah bir sweatshirt giyiyordu” dedi.

"Stockholm'de çok özel bir partiydi. Çok geç değildi, gece 24:00."

Açıklamalarına göre Pique; Alicia Keys, Naomi Campbell ve Edward Norton'ın yanı sıra diğer influencerlar ve önemli işadamlarıyla görüştü.

Partide cep telefonu yasak değildi ve fotoğraf ve video çekmek mümkün oldu. Bu arada, 'Brilliant Minds' bir atlıkarınca, su üzerinde bir sahne, dev maytaplar ve Florence'ın canlı performansı dahil birçok etkinliğe sahne oldu.

Pique'nin geleceği

Futbolcu, geçtiğimiz haftalarda Xavi ve Joan Laporta ile profesyonel geleceğini tartıştı.

Bildirildiğine göre, önümüzdeki sezon futbola daha fazla odaklanacağına ve Kosmos şirketi aracılığıyla yürüttüğü iş anlaşmalarına daha az odaklanacağına söz verdi.

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