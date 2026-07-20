FIFA, Real Madrid’e şok bir darbe indirdi

Real Madrid, oyuncularının 2026 Dünya Kupası’na katılımı nedeniyle Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) tarafından kulüplere ödenen mali tazminatları kaybetme riskiyle karşı karşıya; Uluslararası Federasyon, sol bek Mark Kokorela'nın 15 Haziran'da Real Madrid'e resmi olarak katıldığını açıklamasına rağmen, oyuncuyu İngiliz kulübü Chelsea'nin oyuncusu olarak kaydetmekte ısrar etti.

Mark Kokorela'nın adı ve kulübünün belirtildiği tüm resmi FIFA raporlarında, geçen sezon forma giydiği ve İspanya milli takımına seçildiği, ayrıca 2026 Dünya Kupası'na resmi olarak kayıt yaptırıldığı sırada da Londra kulübünde forma giydiği Chelsea'ye atıfta bulunulmaktadır.

Real Madrid, 15 Haziran'da, yani Dünya Kupası'nın başlamasından 4 gün sonra, Kokorela'yı Chelsea'den transfer ettiğini duyurmuştu; ancak FIFA, tüm resmi belgelerde ve maç öncesinde sunduğu kadro listelerinde İspanyol oyuncuyu hâlâ Chelsea kadrosunda gösteriyor.

Real Madrid, maçlar öncesinde sosyal medya üzerinden Kokorela’ya destek vermiş ve İspanya milli takımının şampiyonluğunu sanki kendi kadrosunda yer alan bir oyuncuymuş gibi kutlamış olsa da, FIFA yönetmelikleri onu resmi olarak bir Chelsea oyuncusu olarak sınıflandırıyor. Bu da, mali tazminatlara yasal olarak hak kazananın Real Madrid değil, Londra kulübü olduğu anlamına geliyor.

Bu durum, şampiyon İspanya Milli Takımı'nda yer alan Kokorela sayesinde tazminat payını almayı umut eden Real Madrid için mali bir kayıp anlamına gelebilir; ancak FIFA kurallarının harfiyen uygulanması, bu paranın Chelsea'ye aktarılması nedeniyle Real Madrid'i bu gelirden mahrum bırakabilir.

Hatırlanacağı üzere FIFA, Dünya Kupası sırasında oyuncularını milli takımlarına kiralayan kulüplere milyonlarca dolarlık tazminat ödemektedir ve bu tazminatlar, her oyuncunun milli takımında oynadığı gün ve maç sayısına göre hesaplanmaktadır.