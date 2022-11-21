FIFA'nın sarı kart tehdidinden sonra yedi takım, 2022 Dünya Kupası'nda 'OneLove' kol bandı takmayacak

İngiltere ve Galler, 2022 Dünya Kupası'nda diğer beş ülke ile birlikte geri adım attı.

Yedi ülkenin Futbol Federasyonları – İngiltere, Galler, Belçika, Danimarka, Almanya, Hollanda ve İsviçre – ortak bir bildiri yayınlayarak 'OneLove' pazubandı takacak olan kaptanlara sarı kart verilecek olmasından dolayı hayal kırıklıklarını dile getirdi.

Takımlar, normalde resmî olarak onaylanmamış aksesuarlardan dolayı para cezası ödemeye hazırdı. Ancak kaptanlara çıkarılacak sarı karttan dolayı işi riske atamayacaklarını kabul ettiler.

Ne söylendi?

Açıklamada şu ifadeler yer aldı: "FIFA, kaptanlarımızın oyun sahasında söz konusu kol bantlarını takmaları halinde sportif yaptırımlar uygulayacağını çok net bir şekilde ifade etti. Ulusal federasyonlar olarak oyuncularımızı, sportif yaptırımlarla karşılaşabilecekleri bir konuma getiremiyoruz. Bu nedenle kaptanlardan FIFA Dünya Kupası maçlarında 'OneLove' pazubandını takmamalarını istedik.”

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Uzun süredir devam eden bir tartışmanın kalbinde yer alan dernekler ise şu açıklamayı yaptı: "Eşi görülmemiş olduğuna inandığımız FIFA kararından dolayı çok büyük hayal kırıklığına uğradık. Eylül ayında FIFA'ya, katılımı aktif olarak desteklemek için 'One Love' kol bandını takma isteğimizi bildirdik. Ancak hiçbir yanıt alamadık."

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