FIFA, Olimpiyatlar'da oynayacakları Yeni Zelanda karşılaşması öncesinde rakibinin antrenmanını drone aracılığıyla görüntüleyen ve adeta futbol casusluğu yapan Kanada'nın teknik direktörü Bev Priestman'ı men etti ve takımının Olimpiyat grup aşamasından altı puanı sildi.

Kuzey Amerika temsilcisi ayrıca 200,000 İsviçre frangı ($226,000) ceza aldı. Kanada'nın ayrıca altın madalya ile tamamladıkları 2021 turnuvası öncesinde de bu teknolojiyi kullandığı iddia edilirken, puan kesintisi bu sefer başarılarını tekrarlama şanslarını büyük ölçüde zora sokuyor.

Kanada'nın drone uçuşu, Olimpiyat futbol turnuvasının açılışından üç gün önce gerçekleşti ve Yeni Zelanda, drone kullanımına karşı bir şikayette bulundu. "Akredite olmayan analist" Joseph Lombardi, Fransız polisi tarafından tutuklandı ve başka bir Yeni Zelanda idmanını da kayda aldığı ortaya çıktı.

Lombardi ve yardımcı antrenör Jasmine Mander, Olimpiyat takımından hızla uzaklaştırıldı ve Priestman askıya alındı. FIFA Kanada'ya son olarak şaşırtıcı derecede ağır bir ceza verdi.

FIFA, yaptığı açıklamada, "CSA (Kanada Futbol Federasyonu), OFT (Olimpiyat Futbol Turnuvası) kapsamındaki antrenman sahalarının üzerinden drone uçurmanın yasaklanmasına uyulmaması nedeniyle uygulanabilir FIFA düzenlemelerine uymamakla sorumlu bulundu" ifadelerine yer verdi.

Kanada futbol CEO'su Kevin Blue, FIFA yaptırımlarıyla ilgili memnuniyetsizliğini dile getirerek şu açıklamayı yaptı:

"Kanada Futbol, FIFA Disiplin Komitesinin kararının sporcularımız üzerindeki etkisinden dolayı hayal kırıklığına uğradı. Kadınlar Milli Takım oyuncularımızın hiçbir etik olmayan davranışa karışmamış olması nedeniyle cezanın aşırı cezalandırıcı olduğu gerekçesiyle temyiz seçeneklerini araştırıyoruz.

Kanada Futbol, ilgili personelin hızlı bir şekilde askıya alınması için harekete geçti ve daha fazla disiplin cezasına yol açabilecek geniş bir bağımsız inceleme ile ilerlemeye devam ediyor. Bu süre zarfında oyuncularımıza gösterilen anlayış ve destek için Kanada taraftarlarına minnettarız."