Kadınlar Dünya Kupası'ndaki oyuncuların maçlar sırasında OneLove kol bandını takmalarına izin verilmeyecek.

FIFA, oyuncuların OneLove kol bandı takmasına izin vermedi

Oyuncular başka kol bantları takabilir

Kurallar ihlal edilirse yaptırımlar dağıtılabilir

NE OLDU? Futbolun yönetim organı, turnuva öncesinde oyuncuların müsabakadaki maçlar sırasında yalnızca onaylı kol bantları takabileceklerini uygulayan bir kural çıkardı.

BÜYÜK RESİM: Turnuva boyunca takılmasına izin verilmeyen kol bantlarından biri de eşcinsel ilişkileri destekleyen 'OneLove' kol bandı. Bunun yerine FIFA, kaptanlara müsabakanın aşamasına bağlı olarak takmaları için sekiz alternatif kol bandı verecek.

NE SÖYLENDİ?: FIFA Başkanı Gianni Infantino konuyla ilgili şunları söyledi: "Futbol dünyayı birleştirir. FIFA Kadınlar Dünya Kupası gibi küresel etkinliklerimiz insanları bir araya getirme, neşe, heyecan ve tutku sağlama konusunda benzersiz bir güce sahiptir.

"Ancak futbol bundan daha fazlasını yapıp toplumumuzdaki çok önemli davalara ışık tutabilir. Üye dernekler ve oyuncular da dahil olmak üzere paydaşlarla yapılan çok açık görüşmelerin ardından, 64 maçın tamamına dahil edilmeden cinsiyet eşitliğinden barışa; açlığın sona erdirilmesinden, eğitime ve aile içi şiddetle mücadeleye kadar bir dizi sosyal olayı vurgulamaya karar verdik."

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SIRADA NE VAR? Aynı kol bandı sorunu, 2022'de Katar'da düzenlenen Erkekler Dünya Kupası öncesinde de gündeme getirilmişti. Muhtemelen Kadınlar Dünya Kupası'nda da oyuncular, yaptırıma uğramaktan korktukları için FIFA kurallarına uyacaklar.