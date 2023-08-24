FIFA, Jenni Hermoso'yu zorla öptüğü için Luis Rubiales hakkında disiplin soruşturması başlattığını duyurdu.

İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Luis Rubiales, FIFA 2023 Kadınlar Dünya Kupası Finali'nin ardından madalya töreninde İspanyol kadın futbolcu Hermoso'yu bir anda dudağından öptü.

Futbolcu, olayın ardından bu durumdan "zevk almadığını" söyledi. Daha sonra Rubiales, kendisine gelen tepkilere sert cevap verse de özür dilemek zorunda kaldı.

Ancak bu özür yeterli olmadı ve federasyon başkanının üzerindeki baskı arttı. Şimdi ise FIFA, söz konusu olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

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FIFA ne dedi?

FIFA, Disiplin Kanunu'nun 13. maddesinin 1. ve 2. paragraflarının ihlalini teşkil edebileceğini belirten bir açıklama yayınladı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"FIFA Disiplin Komitesi, bugün İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Luis Rubiales'le alakalı, 20 Ağustos 2023'teki FIFA Kadınlar Dünya Kupası finali sırasında meydana gelen olaylara dayanarak kendisi hakkında disiplin soruşturması başlatılacağını bildirdi.

"Olaylar, FIFA Disiplin Kanunu'nun 13. maddesinin 1. ve 2. paragraflarının ihlalini teşkil edebilir.

"FIFA Disiplin Komitesi, bu disiplin soruşturmaları hakkında daha fazla bilgiyi yalnızca konu hakkında nihai bir karar verdikten sonra sunacaktır.

"FIFA, tüm bireylerin dürüstlüğüne saygı gösterme konusundaki sarsılmaz kararlılığını yineler ve aksi yöndeki her türlü davranışı şiddetle kınar."

FIFA'nın, Rubiales'le ilgili nasıl bir karar alacağı merakla bekleniyor.