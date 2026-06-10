FIFA, Filistinli yıldız nedeniyle Zamalek'e 17. kez ceza verdi

Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA), bugün Çarşamba günü, FIFA'nın transfer yasağı cezalarına ilişkin platformuna göre, Mısırlı Zamalek kulübüne 3 transfer dönemi süreyle yeni bir transfer yasağı cezası verdi.

Bu ceza, takımın eski oyuncusu Filistinli Ömer Faraj'a ödenmesi gereken 1 milyon 761 bin dolarlık borcun ödenmemesi nedeniyle verildi.

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Bu karar ile FIFA'da Zamalek aleyhine açılan ve kulübün transfer yasağı almasına neden olan davaların sayısı 17'ye ulaştı.

Beyaz Kulüp, son zamanlarda takımın eski yardımcı antrenörü Jose Gomes tarafından açılan 3 davayı çözüme kavuşturmayı başardı.

Filistinli milli oyuncu Ömer Faraj, haklarını alamadığı için Zamalek ile olan sözleşmesini tek taraflı olarak feshetmiş ve ardından geçtiğimiz Şubat ayında İsveç'in Halmstad kulübüyle iki buçuk sezonluk bir sözleşme imzalamıştı.

Zamalek, yıllardır süren bir dizi mali krizle karşı karşıya ve bu durum, kulübün sürekli olarak FIFA'nın yaptırımlarına maruz kalmasına neden oluyor. Ancak kulüp, Afrika Konfederasyon Kupası finalinde Cezayir'in Union Capital kulübüne penaltı atışlarında yenilmesine rağmen, geçen sezon Mısır Süper Ligi şampiyonluğunu kazanmayı başardı.



