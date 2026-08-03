Zamalek kulübü, hukuki alanda yeni bir darbe daha aldı. Uluslararası Futbol Federasyonu'nun (FIFA) Oyuncu Statüsü Odası, kulübü eski Faslı oyuncusu Abdelhamid Maali'nin kalan mali alacaklarını ödemeye zorunlu kılan bir karar verdi. Kararda, belirlenen süre içinde ödemenin yapılmaması durumunda transfer yasağına kadar varabilecek yaptırımlar konusunda açık bir uyarı da yer aldı.

Fas merkezli "Le360 Sport" sitesi, Uluslararası Futbol Federasyonu'na (FIFA) bağlı Oyuncu Statüsü Odası'nın, Zamalek kulübünü, hâlihazırda ana kulübü Ittihad Tanca formasını giyen Faslı oyuncu Abdelhamid Maali'nin kalan mali alacaklarını ödemeye zorunlu kılan bir karar aldığını ortaya koydu.

Site, FIFA'nın Zamalek'e, kararın uygulanması için bildirim tarihinden itibaren en fazla 45 günlük bir süre tanıdığını ve Uluslararası Federasyon içindeki uyuşmazlıkları düzenleyen tüzükler uyarınca, kulübün üst üste iki transfer dönemi boyunca oyuncu kaydından men edilmesini de içerebilecek ek yaptırımlardan kaçınmak için bu sürenin belirlendiğini açıkladı.

Karar, Zamalek kulübünü, iki taraf arasındaki sözleşme uyarınca oyuncuya ödenmesi gereken mali alacakların kalan kısmını oluşturan yaklaşık 550 bin dolar ödemeye zorunlu kıldı.

Bu karar, oyuncuların mali alacaklarına ilişkin çok sayıda anlaşmazlığın yaşandığı bir dönemde, kulübün içinde bulunduğumuz süreçte karşı karşıya kaldığı davalar zincirine yeni bir dosya daha eklemiş oldu.

Krizin başlangıcı, 20 yaşındaki Abdelhamid Maali'nin Zamalek kulübüyle olan sözleşmesini tek taraflı olarak feshetmesine, ardından gecikmiş mali alacaklarını talep etmek için Uluslararası Futbol Federasyonu'na resmi bir şikâyette bulunmasına dayanıyor.

Oyuncu Statüsü Odası, dosyayı inceledikten sonra, kararın uygulanmaması durumunda sportif yaptırımlar uygulanacağı uyarısında bulunarak Zamalek'i belirlenen süre içinde borçlu olduğu tutarı ödemeye zorunlu kılan kararını verdi.