FIFA'dan Rus ve Ukraynalı oyuncular için ek transfer dönemi

Pazartesi günü alınan karar doğrultusunda; Rus takımlarındaki futbolcular ve teknik direktörler sezon sonuna kadar kulüplerinden ayrılabilecek.

Diğer ülkelerin takımları, Rusya ve Ukrayna'daki kulüplerden ayrılan oyuncularla takım başına ikiyi geçmemek üzere anlaşma imzalayabilecek.

Ukrayna'da lig devam eden savaş nedeniyle askıya alındı ve Ukrayna Ligi'nde forma giyen oyunculara 30 Haziran'a kadar izin verildi.

FIFPRO kontratların iptalini istemişti

Profesyonel Futbolcular Birliği (FIFPRO), FIFA'ya Rusya'da oynayan futbolculara kontratlarını feshetme hakkı verilmesi için başvuruda bulunmuştu.

Ancak FIFA farklı bir çözüme gitti. Rus kulüplerinde oynayan futbolcular 30 Haziran'a kadar başka takımlarda forma giyebilecek, fakat bu tarihten sonra Rusya'daki takımlarına dönmeleri gerekiyor.

Rus takımları kadrolarında sekiz yabancı oyuncu bulundurabiliyor. FIFA'nın yürürlüğe koyduğu bu ugulama Rusya'da forma giyen yüzlerce yabancı oyuncuyu ilgilendiriyor.

Rus ekibi Krasnodar geçen hafta yabancı oyuncularına ve teknik ekipteki yabancılara kontratlarını dondurma hakkı tanıyacağını açıklamıştı.

Sadece yedi hafta önce Krasnodar'ın başına geçen Alman teknik adam Daniel Farke ülkeyi terkeden ilk isimlerden biri olmuştu. Farke'yi bir diğer Alman çalıştırıcı, Lokomotiv Moskova teknik direktörü Markus Gisdol izledi.

Hangi yaptırımlar uygulandı?

FIFA ve UEFA geçen hafta aldıkları kararla Rus takımlarını süresiz olarak tüm organizasyonlardan men etmişti.

Rusya'nın Avrupa kupalarında yoluna devam eden tek temsilcisi Spartak Moskova, Avrupa Ligi'nden ihraç edildi.

Rusya milli takımının Mart ayında Polonya ile oynayacağı Dünya Kupası elemeleri playoff mücadelesi de gerçekleşmeyecek. Polonya maçın iptal edilmemesi halinde karşılaşmaya çıkmayacağını açıklamıştı.

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