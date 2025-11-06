FIFA'da Donald Trump depremi

FIFA Başkanı Gianni Infantino, ABD Başkanı Donald Trump’ı destekleyen ifadeleri nedeniyle kurumun etik komitesi tarafından soruşturma altına alınabilir.

5 Kasım Çarşamba günü Miami’de düzenlenen Amerikan İş Forumu’nda konuşan Infantino, katılımcılara “Hepimiz onun yaptıklarını desteklemeliyiz çünkü bence bu iyi bir şey” ifadelerini kullandı.

Bu sözler, Dünya Kupası ev sahibi şehirlerini değiştirme tehdidinde bulunan ABD Başkanı Donald Trump’a övgü dolu ifadelerin yer aldığı konuşmanın sonunda geldi. Infantino, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

“Ben Amerikalı değilim, ama anladığım kadarıyla Başkan Trump Amerika Birleşik Devletleri’nde seçildi ve oldukça açık bir şekilde seçildi. Amerika Birleşik Devletleri gibi büyük bir demokraside yaşıyorsanız, öncelikle seçim sonuçlarına saygı duymalısınız, değil mi? Sonuçta o, programına ve söylediklerine dayanarak seçildi. Sadece yapacağını söylediği şeyleri uyguluyor. Bu yüzden bence hepimiz onun yaptıklarını desteklemeliyiz, çünkü bence oldukça iyi gidiyor.”

FIFA’nın tarafsızlık ilkesi gündemde

The Athletic’e konuşan FIFA’nın eski etik komite danışmanlarından Maduro, Infantino’nun açıklamalarının FIFA tüzüğünü ihlal edebileceğini belirtti. Maduro, “FIFA, siyaset ve din konularında tarafsız kalır. FIFA yetkililerinin özel sıfatlarıyla hareket ettiklerinde siyasi görüş belirtmeleri tartışılabilir, ancak Infantino’nun yaptığı açıklama açıkça FIFA Başkanı sıfatıyla yapılmıştır. Bu da onu etik açıdan tartışmalı bir konuma sokar” ifadelerini kullandı.

FIFA henüz bu iddialara ilişkin resmi bir açıklama yapmazken, The Athletic, Infantino’nun kendi kurumunun etik kurulu tarafından soruşturulabileceğini bildirdi.

FIFA Etik Kuralları’nın 15. maddesine göre, “tarafsızlık ilkesini ihlal eden” yöneticiler uyarı alabileceği gibi, tüm futbol faaliyetlerinden men cezasına da çarptırılabiliyor.

Henüz resmi bir soruşturma başlatılmadı, ancak Infantino’nun açıklamaları FIFA’nın siyasetle ilişkisiz kalma ilkesini yeniden tartışmaya açmış durumda.