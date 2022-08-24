EA Sports, kültürel olarak ikonik süper kahraman serisiyle ortaklık kurdu.

Electronic Arts ve Marvel Entertainment, FIFA 23'te oynanabilecek bir dizi FIFA Ultimate Team Hero'yu üretmek için bir araya geldi.

Park Ji-sung, Yaya Toure ve Landon Donovan, her bir kartta resmi bulunan oyuncular arasında yer alıyor. Marvel'ın sanatçıları tarafından yaratılıyor.

Her Kahraman, Dünya Kupası oyun modunun başlangıcında özel olarak resimli bir FUT öğesi alacak, ancak her kartın temel sürümleri FIFA 23 yayınlandığında mevcut olacak.

Ek olarak, iş birliğinin bir parçası olarak oyuna bir dizi makyaj eşyası dahil edilecek.

EA Sports FIFA 23 Ultimate Edition için 21 Ağustos 2022'ye kadar ön sipariş veren herkes sınırlı süreli bir FIFA World Cup Kahraman Öğesi alacak.

How many goals will Haaland score for Man City this season (all comps)? 1-10

11-20

21-30

31-40

41+ 33537 Oylar Oy verdiğiniz için teşekkürler. Sonuçlar yakında paylaşılacak. How many goals will Haaland score for Man City this season (all comps)? 6% 1-10

21% 11-20

42% 21-30

22% 31-40

10% 41+ 33537 Oylar

FUT Heroes kartlarını hangi oyuncular alıyor?

Başlangıç ​​olarak, beş oyuncu FUT Heroes tedavisi gördü. Donovan, Cesur olarak vaftiz edildi, Park, TigerHeart olarak adlandırıldı ve Toure, Kale olarak biliniyor.

Ayrıca Chelsea, Real Madrid ve Portekiz'de oynayan defans oyuncusu Ricardo Carvalho ve Juventus orta saha oyuncusu Claudio Marchisio da iş birliğine dahil edildi.

Eski Kahramanın adı The Anticipator iken, Marchisio şimdi Il Principino.

O zamandan beri dört oyuncu daha eklendi. Atletico Madrid'in eski forvet oyuncusu Diego Forlan, Sunstrike ve şimdi The Thunder olarak bilinen Brezilyalı eski defans oyuncusu Lucio katıldı.

Barcelona'nın eski yıldızları Rafa Marquez ve Javier Mascherano da dahil edildi. Marquez, El Kaiser olarak görünüyor ve Mascherano Octob-Boss'tur.

EA Sports, 17 ve 18 Ağustos'ta, İngiltere ve Liverpool'un eski forvet oyuncusu Peter Crouch'un The Robot olarak eklenmesiyle başlayarak daha fazla güncelleme yaptığını duyurdu.

İsveç efsanesi Tomas Brolin, Aus Büyücüsü olarak bilinen Galatasaray'ın eski kanat oyuncusu Harry Kewell ve uygun bir şekilde Lyon Aslanı olarak adlandırılan Sidney Govou ile birlikte Tornado olarak da karışımda...

Sırada 1991 Ballon d'Or kazananı Jean-Pierre Papin ile Acrobat gelirken kült Liverpool, Fenerbahçe ve Hollanda kahramanı Dirk Kuyt The Energizer kostümünü giydi.

Bolton'da Premier Lig'de etkileyici bir kariyerin tadını çıkaran Fenerbahçe'nin eski yıldızı Nijerya ikonu Jay-Jay Okocha, Double Take olarak dahil edildi.

Japon harikası Hidetoshi Nakata Gizli Ajan olarak ve Uçan Alman lakabıyla bilinen ve ülkesinin 1990'da Dünya Kupası'nı kazanmasına katkı sunan Rudi Voller'e gitti.

1994 yılında Suudi Arabistan adına Belçika'ya karşı tüm zamanların en ünlü Dünya Kupası gollerinden birini atan Saeed Al-Owairan, Zümrüt Şahin olarak sıraya giriyor, ardından Polonyalı eski forvet Wlodzimierz Smolarek Phase Shift olarak geliyor.

Joan Capdevila, İspanya ve Villarreal'ın eski yıldızının oyunun son sayısında Black Bull adını verdiği FUT Kahramanı olarak onurlandırılan bir başka Dünya Kupası şampiyonu...

FIFA 23 ne zaman çıkıyor?

FIFA 23, oyunu ayın son cuma günü çıkarma geleneğini sürdürerek 30 Eylül 2022'de piyasaya sürmesi bekleniyor.

Oyuncular, erişimi 1 Eylül 2022'de sona erecek olan Kapalı Beta aracılığıyla her şey için erken bir fikir edinebilirler.

FIFA 23'ü nasıl ön sipariş verebilirim?

Artık FIFA 23 Ultimate Edition için ön sipariş verebilir ve oyun yayımlandığında bir dizi avantaj elde edebilirsiniz.

Bunlara oyuna erken erişim, FIFA puanları ve takımınızı erkenden desteklemeye yardımcı olacak birkaç değerli FUT varlığı dahildir.

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