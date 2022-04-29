FIFA 23: EA Sports, 2022'de yeni bir futbol oyunu çıkaracak mı?

1993'ten beri EA Sports, FIFA markalı oyunlar yayınlıyor ve yeni bir oyunun yıllık olarak yayınlanması neredeyse otuz yıllık bir gelenek haline geldi.

Çoğunlukla FIFA, en yakın rakipleri olan Konami'nin eFootball'u (Resmi olarak Pro Evolution Soccer veya PES olarak bilinir) ile birlikte kendi alanına hakim oldu ve EA Sports'un oyunuyla bir kez daha rekabet edebilmek için bir marka ve strateji değişikliği geçirdi.

Ancak, FIFA ve EA Sports'un ortaklık yenilemesi şüpheli göründüğü için oyunun geleceği belirsizliğini koruyor. Hayranları yeni futbol video oyunlarının piyasaya sürüleceğinden emin değil.

EA Sports, FIFA 23'ü yayınlayacak mı?

EA Sports, bir sonraki futbol oyunu hakkında henüz bir şey açıklamadı, bu nedenle FIFA 23'ün olup olmayacağı belirsizliğini koruyor. Ancak oyun şu veya bu şekilde devam edecek gibi görünüyor.

FIFA 23'ün 2022'de piyasaya sürülmesi durumunda, önceki yılın oyununun çıkış takvimine göre Eylül ayının sonunda piyasaya sürülmesi bekleniyor.

EA Sports ve FIFA, ortaklıklarının devam etmesini sağlayacak bir anlaşmaya varmak zorunda olsa da, mevcut anlaşmaları Aralık 2022'deki 2022 Dünya Kupası'ndan sonra sona ermiyor. Bu zaman çizelgesi EA Sports için bir ikilem sunuyor.

Hiçbir şey teyit edilmemiş olsa da, taraftarların Xfire'a göre hem erkekler hem de kadınlar Dünya Kupası'nın yanı sıra crossplay'i de içerecek olan yeni bir EA Sports futbol video oyununu oynamaya devam edebilecekleri giderek daha olası görünüyor.

EA Sports FC nedir?

EA Sports FC, EA Sports'un futbol oyunu serisi için potansiyel yeni bir isim olarak geniş çapta haberlerde yer aldı.

'EA Sports FC' ticari markalarının İngiltere ve AB'de tescillenmesi, ünlü FIFA video oyunu serisinin isim değişikliğine gidebileceğine dair söylentileri körükledi.

Ancak, resmi bir isim değişikliği henüz onaylanmadı.

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