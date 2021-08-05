FIFA 22 ne zaman çıkıyor? Türkiye'de fiyatı ne kadar olacak?

Futbolseverler FIFA 22'nin sahne almasını dört gözle bekliyor.

FIFA, kuşkusuz dünyanın en çok sevilen futbol oyunlarının başında geliyor.

Gerek kariyer modu gerekse online oynama özelliği ile futbolseverleri baştan çıkaran oyun, 2022 serisiyle yakında yine oyunseverlerle buluşacak.

EA Sports tarafından yapılan son açıklamada FIFA 22'nin çıkış tarihi duyuruldu. Oyun, 1 Ekim 2021 tarihinde sahneye çıkıyor.

FIFA 22'nin kapağında hangi oyuncu var?

Oyunun geliştirici firmalarından Electronic Arts, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda FIFA 22’nin kapak resminde Paris Saint-Germain forması giyen Fransız yıldız Kylian Mbappe’nin olacağını duyurdu.

Bilindiği gibi bir önceki seri olan FIFA 21'in de kapağında Mbappe yer alıyordu.

FIFA 22'nin fiyatı ne kadar olacak?

FIFA 22'nin Türkiye'deki satış fiyatı, kategorilere göre şu şekilde olacak.

PC (Steam)

Standart Sürüm – 419,99 TL

Ultimate Sürüm – 559,99 TL

PS4 & PS5

Standart Sürüm – 500 TL (PS4) / 560 TL (PS5)

Ultimate Sürüm – 700 TL (PS4 & PS5)

Xbox

Standart Sürüm – 499,99 TL (Xbox One) / 559,99 TL (Xbox Series XIS)

Ultimate Sürüm – 699,99 TL (Xbox One & Xbox Series XIS)