Feyenoordlu oyuncu, Robin van Persie'nin kovulmasından şaşırdığını kabul etti

Givairo Read, teknik direktör Robin van Persie’nin görevden alınmasına ilişkin yorumda bulundu. Sağ bek, RTV Rijnmond’a verdiği röportajda Feyenoord’un yeni teknik kadrosu hakkında da konuştu.

Van Persie, Haziran ayında Feyenoord'dan kovuldu. Kulübün Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kazandığı ancak hayal kırıklığı yaratan bir sezonun ardından görevine son verildi. “Buna ne demem gerektiğini bilmiyorum. Bu olayın gerçekleşmesine biraz şaşırdım ve bunu hiç beklemiyordum,” diyen Read, Van Persie'ye bir mesaj gönderdi.

“Çünkü aramızda özel bir bağ vardı. Onunla U18 döneminden beri tanışıyoruz. Beni A takıma o yükseltti. Bunun için ona teşekkür ettim; ayrıca bize harcadığı emek, enerji ve zaman için de teşekkür ettim. Bu konuda ona kesinlikle minnettarım,” diyor 19 yaşındaki savunma oyuncusu.

Read, Dévy Rigaux ve Robert Eenhoorn’un Van Persie’yi görevden alma kararını anlayışla karşılıyor. “Elbette sonuçlar pek iyi değildi, ama bunu çok üzücü buldum, çünkü onunla çok iyi bir bağım vardı.”

Giovanni van Bronckhorst, Rotterdam ekibinin yeni baş antrenörü olurken, yardımcısı Sipke Hulshoff ise daha ön plana çıkan bir rol üstlenecek. Read, bu ikiliyle şimdiden görüşmeler yaptı. “Hemen iyi bir his uyandırdı. Antrenörün benden faydalanabileceğini düşünüyorum ve o da bunu zaten söyledi.”

Van Bronckhorst ve Hulshoff arasındaki görev dağılımı net görünüyor: 51 yaşındaki Rotterdamlı teknik direktör ve kulübün dışa dönük yüzü olarak görev yaparken, Hulshoff ise pratikte antrenmanların çoğunu yönetiyor. “Aslında neredeyse tüm antrenmanları Sipke veriyor ve her şeyi açıklıyor. Said Bakkati de bunu yapıyor. Yani ikisi de biraz görev alıyor. Gio hâlâ çok fazla iş yapıyor ve bunu unutmamalıyız.”