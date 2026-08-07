Givairo Read, gelecek sezon da Feyenoord forması giymeyi ciddi şekilde hesaba katıyor. AS Roma'ya olası transfer bu hafta gerçekleşmedi, ancak sağ bek Rotterdam'da daha uzun süre kalma ihtimali nedeniyle hiç de hayal kırıklığı yaşamadığını vurguladı.

Read, ESPN'e konuşurken, “Bu hâlâ olabilir ama aslında bu sezon burada kalacakmışım gibi görünüyor” dedi. “Açıkçası hiç hayal kırıklığına uğramadım. İki tarafa da gidebilirdi.”

Üstelik Feyenoord'dan ayrılmak, Read için hiçbir zaman mutlak bir istek olmadı. “Daha önce de sık sık söylediğim gibi: Feyenoord'dan ayrılmak zorunda değildim. Burada hâlâ öğreneceğim şeyler var ve burada olmaktan mutluyum. Elbette bir fırsat vardı ama burada olduğum için mutluyum.”

Genç savunmacı, gelişimini De Kuip'te sürdürmek için yeterince neden görüyor. “Şampiyonlar Ligi'nde oynuyoruz ve ben de hâlâ çok şeyi geliştirmem gerektiğini biliyorum. Bunlar burada ulaşabileceğim iki şey. İlgi görmek beni gururlandırıyor. Neler olabileceğinin gayet farkındayım.”

Read'e göre İtalya'dan gelen ilgi, günlük hayatını çok fazla etkilemedi. “Bu konuda oldukça sakinim. Ailem ve menajerimle çok konuşuyorum, onlar beni sakin tutuyor. Ben de zaten yapım gereği sakin biriyim, bu yüzden kafamın içinde aslında çok fazla şey dönmüyor.”

Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst da Read'in bu süreci ele alış biçiminden memnun. Teknik adam cuma günü basın toplantısında, “Read bu durumu çok olumlu karşılıyor” dedi. “Feyenoord, AS Roma ile görüşmeler yaptı. Benim için en önemli şey şu: Bir oyuncu bunu nasıl karşılıyor? Orada çok olgun bir oyuncu görüyorum.”

Van Bronckhorst, son haftalarda farklı ihtimalleri Read ile ayrıntılı şekilde değerlendirdi. “Bu sezon Feyenoord'da kalma senaryosunu onunla konuştum. Ama Read'in durumu iyi. Onun tavrından herhangi bir görüşme yapıldığını anlamıyorsunuz. Read iyi çalışıyor ve özü itibarıyla son derece pozitif bir çocuk.”

Bununla birlikte, transfer kapısı tamamen kapanmış gibi de görünmüyor. “Piyasada oldukça iyi durumda olan oyunculardan biri, ancak sonuçta kulüplerin anlaşması gerekiyor” diyen Van Bronckhorst, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu açıdan onun için birden fazla ihtimal var. Bir anlaşmanın kesin olarak rafa kalktığı söylenemez.”