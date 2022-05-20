Orkun Kökçü, Hollanda’da sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekiyor ve oynadığı futbolla alkış alıyor.

Feyenoord ile UEFA Konferans Ligi'nin final maçında forma giyecek olan Orkun’un, gelecek adına kendisine olan güveni tam.

Henüz 21 yaşında olan Orkun, bundan sonraki futbol hayatının daha iyi olacağını düşünürken Türkiye Milli Takımı’nı seçme kararını ailesiyle birlikte aldığını aktarıyor.

Orkun, Beşiktaş taraftarı olduğuna da değiniyor ve Siyah-Beyazlı ekibin formasını giymek isteğini de açıkça ifade ediyor.

Ne söylendi?

Orkun Kökçü, Tivibu Spor'a yaptığı açıklamalarda şu ifadeleri kullandı:

“Henüz 21 yaşındayım ve şu andaki durumumdan çok daha iyi olacağım, buna eminim.

“U19'a kadar Hollanda'da oynadım, ama ailem de Türkiye'yi seçmemi istedi."

Konferans Ligi’ndeki final maçı hakkında ise temkinli konuşan Orkun, Jose Mourinho’ya övgüler yağdırdı:

“Şimdi Konferans Ligi Finali'ne odaklandım. Finalden sonra transfer konusuna bakacağız.

“O konuyu babama ve menajerime bıraktım.

"Jose Mourinho çok büyük bir hoca, çok kupa kazanmış bir isim. Final maçı kolay olmayacak."

Orkun’un en dikkat çekici açıklaması ise çocukluğunda tuttuğu takım olan Beşiktaş hakkındaydı.

Başarılı futbolcu, Siyah-Beyazlı ekibin formasını giymenin güzel bir his olduğuna değinirken, “Ben Beşiktaşlıyım.

“Küçüklükten beri taraftarı olduğum takımda oynamak isterim, ancak ilerde ne olur bilemeyiz.

"Beşiktaş'ta oynamanın, çok güzel bir his ve duygu olacağını düşünüyorum.

"Bu güzel duyguyu, inşallah gelecekte yaşayabilirim” dedi.

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