Morutan, 2021-22 sezonu için yaz transfer döneminde yaklaşık 4 milyon Euro karşılığında Galatasaray’a transfer olduğunda Rumen oyuncudan beklentiler büyüktü.

23 yaşındaki futbolcu, Süper Lig’de ilk kez forma giydiği Kasımpaşa mücadelesinde iyi bir performans gösterdi ve bir asist yaptı.

İlk maçının ardından, Rumen oyuncudan beklentiler daha da arttı ve taraftarın beğenisini kazandı.

Ancak, ilerleyen süreçte işler hiç de Morutan’ın istediği gibi gitmedi ve Galatasaray’dan ayrılma ihtimali artık yüksek bir sesle konuşuluyor.

Bunun üzerine daha önceden forma giydiği FCSB’nin başkanı Gigi Becalli, eski oyuncusunun yeniden kendi takımında forma giymesi için ilginç bir teklifte bulundu.

Ne söylendi?

Romanya'da yayım yapan ProSport'a konuşan Becalli, Olimpiu Morutan'la ilgili şu ifadeleri kullandı:

“Morutan, Galatasaray'a transfer olduktan sonra birçok sorunla uğraşmak zorunda kaldım.

“Ödemelerde hep sorun yaşadık ve bazı gecikmeler oldu.

“Morutan'ı geri vermek istiyorlarsa alabiliriz. Ancak, sadece kiralık ya da bedavaya bize gelebilir.

“Onun transferinden dolayı oluşan borçlardan asla vazgeçmeyeceğiz."

Morutan ne söyledi?

23 yaşındaki oyuncu ise Ajansspor'a verdiği röportajda, Domenec Torrent döneminde fazla forma şansı bulamamasıyla ilgili olarak, "O sorunun cevabını ben de bilmiyorum.

“Ben idmanda aynı şekilde çalışmaya devam ettim belki de daha da fazla çalıştım, ama hoca öyle bir karar aldı ve bunun sorumlusu o.

“Ben aynı şekilde çalışmaya devam ediyorum ve hiçbir zaman da çalışmayı bırakmadım” dedi.

Rumen oyuncu, bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 35 maçta 3 gol atarken 3 asist katkısında bulundu.

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