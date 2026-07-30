Feyenoord, Serie A’dan Read için ilk teklifi aldı

AS Roma, FR12.nl'nin perşembe günü aktardığına göre Givairo Read için Feyenoord'a resmen başvurdu. Serie A ekibi, Nottingham Forest'ın kısa süre önce sunduğundan daha yüksek toplam pakete sahip ilk teklifini de yaptı.

AS Roma'nın Read için tam olarak ne kadar ödemek istediği ve oyuncunun kaç sezonluk sözleşme imzalayabileceği ise henüz bilinmiyor. Feyenoord'un sağ bek oyuncusunun, geçen sezon Serie A'yı üçüncü sırada bitiren kulüpteki bu meydan okumaya açık olduğu belirtiliyor.

Nottingham Forest, Read'i çok istiyor ve oyuncunun menajerliğiyle şimdiden sözlü anlaşmaya vardı. Savunmacı, İngiltere'de 2031 ortasına kadar sözleşme imzalayabilir. Read, bonuslar hariç beş sezonda 20 milyon euro kazanabilir.

İngiliz kulübü daha önce de çeşitli teklifler sundu; son teklif 21 milyon euro oldu. Ancak Feyenoord, De Kuip'te üç sezon daha sözleşmesi bulunan Read için daha fazlasını talep ediyor. AS Roma'nın teklifinin transfer için yeterince cazip olup olmadığını zaman gösterecek.

Eski teknik direktör Dennis te Kloese ise De Telegraaf'a yaptığı açıklamada, Read'in Feyenoord'dan 25 milyon euroya ayrılmasını sağlayacak herhangi bir madde üzerinde anlaşılmadığını vurguladı.

Feyenoord, Read'i geleceğe dönük bir oyuncu olarak görüyor. Rotterdam ekibi bu nedenle oyuncunun devam eden sözleşmesini revize etmek, iyileştirmek ve uzatmak istiyor. Amaç, onu en az bir yıl daha Hollanda'da tutmak.

Read, geçen sezon Manchester City ve Bayern Münih'in ciddi ilgisi altındaydı. Ancak bu ilgi, bu kulüplerden birine üst düzey bir transfere dönüşmedi.